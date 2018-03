Mons: le MR Lionel Bonjean ne se présentera pas aux prochaines élections communales

Le conseiller MR qui a dû démissionner en janvier a tranché : pas question pour lui de figurer sur la liste Mons en Mieux de Georges-Louis Bouchez. Un candidat en moins donc, il faut dire le fossé s’est creusé entre les 2 hommes ces derniers mois. C’est en tout cas le premier MR à quitter le navire Bouchez et à se désolidariser très clairement de la tête de liste de Mons en Mieux tout en restant au parti libéral et fidèle à ses convictions. Lionel Bonjean renonce donc , il ne lancera pas sa liste et il ne sera pas non plus candidat pour un autre parti.

En démissionnant au mois de janvier après qu’on lui ait reproché d’avoir touché une double rémunération au sein d’une asbl paraprovinciale durant plusieurs années. quelque 800 euros par mois, en démissionnant donc devant le conseil communal, Lionel Bonjean s’était lancé dans un discours sincère où il disait tout le mal qu’il pensait du climat politique à Mons, une politique faite d’attaques personnelles disait-il ,et de luttes d’égo. Allusion même pas voilée à son chef de file Georges-Louis Bouchez.Lionel Bonjean le redit aujourd’hui, il ne veut plus être mêlé à ces pratiques. il le dit aussi, il soutiendra l’un ou l’autre candidat de la liste Mons en Mieux pendant la campagne…mais pas Georges-Louis Bouchez, ça on en est sûr!

Lionel Bonjean qui aura encore de quoi s’occuper puisqu’il vient de prendre la présidence des Lacs de l’Eau d’heure, qu’il reste administrateur aussi dans différentes structures et même administrateur au CHU Ambroise Paré, administrateur indépendant.