Mons: le rassemblement Tanks in Town menacé par un décret européen

L’événement Tanks in Town à Mons est-il en péril? Cette concentration de chars de la seconde guerre mondiale serait menacée, selon Sudpresse, par un décret européen qui porte sur les armes démilitarisées. Décret qui, à cause des attentats, renforce les exigences en la matière. Selon l’un des organisateurs, Tanks in Town se retrouverait dans l’illégalité et dans l’impossibilité de se mettre en conformité. Tanks in Town rassemble près de 50.000 personnes à Mons au mois de septembre.

