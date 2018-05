Mons: les touristes de Ducasse font le bonheur des commerçants

On vient de loin pour assister aux festivités du Doudou! Cafetiers et restaurateurs se réjouissent de voir débarquer les Chambourlettes et autres touristes de Ducasse.

Nous croisons les premiers sur les marches de Sainte-Waudru, occupés à lire les informations sur la Collégiale. Lisa et Bryan sont Canadiens, et théoriquement en « repérage ». Dans quelques semaines, ils emménagent ici, à Mons, pour travailler au Shape. Ils ont choisi ce week-end pour effectuer un petit tour en ville, et découvrir le folklore local. « Nous venons d’Ottawa, au Canada. Nous ne connaissons pas grand chose à la ville, et à ce grand festival qui se tient en ce moment. On nous a dit que c’était énorme, et basé sur des événements religieux. C’est tout ce qu’on sait. Mais il y a énormément de monde! »

Feven vient de Stockholm, en Suède. Cela fait 7 ans qu’elle vit la Ducasse à 300%, entourée d’amis montois. « La première fois, je ne connaissais qu’une personne, et chaque année j’en connais un peu plus! » Entre la jeune femme et le Doudou, on peut parler de coup de foudre… »L’année dernière on réfléchissait à avoir un bébé. Je me suis dit ok je vais tenter d’être enceinte en aout. Hé puis je me suis dit » ah non alors, le bébé va venir pendant le doudou ! » Donc il fallait tomber enceinte un peu plus tôt. Et le bébé est là. Et nous sommes tous ici. C’est son premier doudou, et mon 7ème. »

Que pense-t-elle de la Ducasse? « Très familial. ‘Family friendly’. C’est étonnant comment les gens peuvent faire la fête, boire, s’amuser, et les enfants sont là, tout autour, tout le monde s’amuse et regarde après tout le monde…C’est étonnant. On dirait qu’il n’y a pas de criminalité ici, vous ne voyez pas beaucoup de police…Dans d’autres villes d’autres festivals vous voyez beaucoup de sécurité, à cause de l’augmentation de la criminalité, des viols, tout ça…ici c’est vraiment très familial ».









Pierre et Joelle – © C Legrand

Même réaction du côté d’Eric et Michelle. Ils viennent de Bayonne, au pays Basque, et ont la chance d’être les chambourlettes (invités)d’un groupe de Montois, l’association « Les Amis de la Descente ». « On est Montois et chaque année on fait venir des Basques au Doudou », explique leur hôte Sylvain. « Et en contrepartie on fait participer les Montois aux fêtes de Bayonne ». « Nous avons été invités par des représentants du Doudou, on est là avec plaisir », complète Eric. « On est venu voir les traditions belges. Pour l’amitié, tout ça. On loge à l’auberge de jeunesse de mons ». « Mais là où on est imbattable c’est question de boire des bières, ajoute Michel en riant.









Sébastien Dalla Valle – © Ch Legrand

On leur a fait visiter la ville de mons, tout ce qu’il y a à voir et ce dimanche on ira voir le combat, tout ! « On est là pour toute la fête et le temps fort du dimanche, le Combat, j’ai hâte de voir ça ! » « La chance qu’on a c’est qu’on connait des acteurs de près et on va participer avec les acteurs à des moments très forts, comme les adieux de certains acteurs ! Les Basques ont de la chance, car peu de Montois vivent des moments comme ça! » Ce qui marque Michelle, la femme d’Eric, c’est la convivialité et l’atmosphère de la fête. « Il y a moins de monde qu’à Bayonne, l’ambiance est aussi très saine, conviviale. Et ça, c’est hyper important ». En attendant, Michelle va profiter d’un autre plaisir très « belge »… »LES FRITES! mmmmh »

Enfin, il y a ceux qui sont là totalement par hasard, mais vont rester un peu. Pierre et Joelle devaient aller à Pairi Daiza ce week-end, avec leurs petits enfants. Ils ont réservé un hôtel dans la région. « Mais comme on était à l’avance on est venu ici. Et on se rend compte que c’est la fête. On est ravi, c’est une coïncidence très très agréable, voir tout le monde s’animer comme ça, découvrir les restaurants, l’ambiance… »

Les touristes font le bonheur des commerçants

« Ca démarre très bien, on a eu beaucoup de monde, il fait bon ! », nous dit Alex, tout en déchargeant des caisses de vin de sa voiture. Les festivités du Doudou sont capitales pour son chiffre d’affaires. « Bien sûr! On essaye de récupérer une partie de l’hiver… » Il a déjà croisé pas mal de touristes, certainement autant que les années précédentes. « C’est vrai », renchérit Sandro, à l’autre bout de la Grand Place. « On entend parler espagnol, anglais bien sûr, italien. Un peu de tout. Le Doudou attire les touristes. Heureusement on a un garçon de salle qui parle anglais. Sinon, on ne va nulle part… » Lui et son équipe n’arrêtent pas, de jour comme de nuit ça travaille. Et l’argent rentre.









Jean-Louis et son équipe – © C Legrand

« Ca fait du bien au patron, ça ! En 5 jours, le mois de mai est battu. Jusque mardi, on n’arrête pas. On appelle ça la guerre chez nous, c’est branle-bas de combat ! Venez en cuisine vous allez voir ! » Jean-Louis possède un établissement depuis 25 ans, Grand Place. Il se réjouit de la météo, qui est le facteur capital selon lui. « On a le temps avec nous, donc c’est formidable. Cela fait 15 ans qu’on n’a pas eu ça! La Ducasse, pour nous, c’est la première saison, avant de recommencer les terrasses, l’été. Un gros chiffre! J’ai déjà vu beaucoup de touristes, anglais, néerlandais, italiens, français forcément…Et luxembourgeois. Et des habitués qui viennent d’un peu partout, prennent un week-end de détente. Y’en a qui arrivent avec leur mobilhomme, qui vont chez des amis, des gîtes, je pense qu’ils réservent d’année en année.

Les hôtels en centre-ville: full

Tous les hôtels que nous avons contactés, en centre-ville, affichent complet depuis longtemps. Et, surprise, ce sont surtout des « locaux » qui réservent leur chambre, bien à l’avance. Pareil à l’Auberge de Jeunesse. « Oui nous affichons complet. », explique Sébastien Dalla Valle. Depuis 3 années, c’est un public régional, national, un peu frontalier. Il y a des habitués qui réservent d’année en année. Ils veulent avoir leur petite chambre. Nous n’avons plus rien depuis qq mois, du jeudi au lundi inclus.