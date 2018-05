Montpellier: un étudiant décède de la méningite

Le jeune homme de 23 ans a été foudroyé par une méningite. –

(photo d’illustration)

Une trentaine de personnes en contact avec le jeune homme doivent suivre un traitement antibiotique préventif.

Un étudiant montpelliérain, âgé de 23 ans, est mort vendredi à son domicile de Palavas-les-Flots (Hérault) d’une infection à méningocoque, a annoncé lundi l’Agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie, sans préciser si la souche de la maladie avait été déterminée.

Risques de transmission « très faibles »

Une trentaine de personnes en contact avec ce jeune homme, qui étudiait dans une école de commerce, ont été identifiées et contactées par l’ARS, et suivront un traitement antibiotique préventif. « Il s’agit de la famille et de proches ayant été en contacts étroits, rapprochés et répétés durant les dix jours qui ont précédé sa maladie », précise l’Agence dans un communiqué.



« Le germe étant très fragile dans l’environnement, les risques de transmission sont très faibles. Il n’y a pas lieu de procéder à une désinfection de locaux, ni de traiter les personnes ayant eu des contacts occasionnels avec la personne malade », ajoute l’ARS.



Le méningocoque se transmet par la salive. Il se manifeste par de la fièvre, des maux de tête, une raideur à la nuque avec des vomissements et une gêne à la lumière. Le vaccin utilisé contre la maladie, en dose unique, protège contre quatre souches de méningocoque (A, C, Y et W).