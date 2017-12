Morlanwelz: dix millions d’euros pour rénover sentiers et bâtiments du parc de Mariemont

Un budget de dix millions d’euros, à répartir sur plusieurs années, vient d’être attribué au parc de Mariemont par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

D’ores et déjà, un grand projet de rénovation des sentiers et des bâtiments est sur la table. Mais on n’en est encore qu’au début car le cahier des charges et les exigences seront envoyés à cinq bureaux d’étude qui vont faire fonctionner leur créativité.

Après la désignation d’un projet candidat, l’appel d’offres sera lancé et les travaux sont attendus pour 2020. Ils devraient durer plusieurs années.