MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le compositeur Vladimir Шаинский est décédé à 93 ans. Cela a été rapporté par son fils, ingénieur du son, Viatcheslav Шаинский.

« Oui, c’est vrai », dit – il d’un ATTENTAT dans une conversation téléphonique. Il a ajouté que la cause du décès est inconnue.

Plus tôt mardi, en a informé la chaîne de télévision « la Culture ».

Vladimir Шаинский – artiste du peuple de la RSFSR, lauréat du prix d’Etat de l’URSS. Шаинский est devenu connu comme l’auteur de la musique de dessins animés « Antoshka » (1969), « Катерок » (1970), « les Aventures de Dunno et ses amis » (1971-1973), « l’Aurore » (1973), « Petit raton Laveur » (1974), « Трям! Bonjour! » (1980), « la Mère de мамонтенка » (1981). Le compositeur a également créé des chansons pour la bande dessinée du Roman de Качанова de traiter leur mère et le Crocodile de Gène. En dehors de la musique pour les films d’animation, Шаинский a écrit la chanson « Merles », « Herbes », « Ne pleure pas, une fille », « Va soldats de la ville » et d’autres.

Depuis 2007, le compositeur a vécu à San Diego (états-UNIS), il a donné des concerts en Russie.