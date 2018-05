La mère de Palmiers, 1983

MOSCOU, 28 mai. /TASS/. L’estonien est une chanteuse d’opéra Mère de Palmiers, est décédé lundi à l’âge de 76 ans. Cela a été rapporté par le journal Postimees.

Selon le portail internet estonien de la télévision et de la radio ERR, le répertoire de concert de Palma comprend plus de 600 œuvres. Son premier récital a eu lieu en avril 1964, à l’université de Tartu. Dans sa carrière de Palmiers, est intervenu sur les scènes de Moscou, Kiev, Riga, de Minsk, de Toronto et d’autres villes. Tout le chanteur a donné plus de 400 concerts solo.

De 1962 à 1968 Palmiers a été formé dans Таллинской conservatoire. Ensuite, il est formé au conservatoire de Moscou, le théâtre de La Scala de milan, ainsi que de berlin « Комише des opéras ». Depuis 1969, les Palmiers était soliste à l’opéra national d’Estonie. En 1974, les Palmiers reçu le titre d’artiste Émérite de l’Estonie SOVIÉTIQUE, en 1980, le titre d’artiste du Peuple de la RSS d’Estonie. En 1983, il a reçu le prix d’Etat de l’URSS.