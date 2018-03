Mort interprète le rôle principal dans la série « les Riches pleurent aussi »

La ville de MEXICO, le 1er mars. /TASS/. Rogelio Guerra, interprète le rôle principal – Luis Alberto Сальватьерры – dans la série télévisée « les Riches pleurent aussi » (1979), est décédé au Mexique à l’âge de 81 ans. Des informations sur sa mort, a confirmé mercredi son Twitter, l’association Nationale des artistes.

« Un acteur de théâtre, de cinéma, de télévision et de doublage, il est impliqué dans un grand nombre de travaux, – dit dans le message. – Nous exprimons nos condoléances à sa famille et à ses amis ». Selon le journal El Universal, au cours des dernières années Guerra a souffert de lésions cérébrales irréversibles à cause de ce qu’il lui était difficile de marcher et de parler.

Les données sur la, où il est décédé l’acteur, et où il sera enterré, n’est pas rapporté.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de @ANDIMexico comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra.

Actor de teatro cine, televisión y doblaje, participó en un sin número de producciones.

A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/VthqTZRYIe

— ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 28 Février 2018