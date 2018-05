Le pape François s’est dit très préoccupé par les violences dans la bande de Gaza. –

AFP

Le pape François s’est dit ce mercredi « très préoccupé » par « la spirale de la violence » en Terre sainte, après le bain de sang lundi dans la bande de Gaza, où près de 60 manifestants palestiniens sont morts.



« Je suis très préoccupé par l’escalade des tensions en Terre Sainte et au Moyen Orient et par la spirale de violence qui éloigne toujours plus du chemin de la paix, du dialogue et des négociations », a lancé le pape à l’issue de sa traditionnelle audience générale du mercredi.