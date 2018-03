Moscou appelle à Londres de mener une enquête sur l’affaire Скрипаля, plutôt que de blâmer la Russie

Le représentant officiel du MAE de la Russie Maria Zakharova

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Moscou appelle le royaume-uni d’abord procéder à une enquête sur l’empoisonnement de l’ex-colonel du GRU Sergei Скрипаля et de sa fille Julia, plutôt que de blâmer la fois la Russie. À propos de ce le représentant officiel du MAE de la fédération de RUSSIE Maria Zakharova, a déclaré mardi à la station de radio « Echo de Moscou ».

Répondant à une demande de leader de commenter les déclarations de la ministre des affaires étrangères du royaume-Uni Boris Johnson, que la Russie « s’occupe de l’activité hostile » au Royaume-Uni, Zakharova a appelé ces mots « une sorte de sauvagerie ». « En fait, il ya des règles de procédure. Comme une personne qui s’occupe de la politique étrangère et n’a pas de relation de la police, fait de telles déclarations? dit – Zakharova. – Tout d’abord, le besoin d’entreprendre une rudimentaires par actes d’instruction ».

« C’est bien qu’ils [Scotland Yard] se sont occupés de cette affaire, a déclaré le diplomate. – Partons du fait que l’information, comme dans les cas qui impliquent [Boris] Berezovsky ou [Alexandre] Перепеличным, tout sera dévoilé. Parce que toutes les précédentes de l’histoire n’est pas terminée ».

« Nous présumons que c’est la police c’est de la présente facture d’abord разживутся, puis elle se partageront », – a souligné Zakharova.

Le diplomate russe a également avec ironie a attiré l’attention sur le fait que le Royaume-uni récemment, les met en relation avec sa participation à la coupe du monde de football qui se déroulera en Russie cette année. « Ils avec le football maintenant relient tous: Ukraine – laissez-nous n’irons pas en Russie pour la coupe du monde de football, la Syrie – laissez-nous n’irons pas, le dopage, – laissez-nous n’irons pas, maintenant encore, et c’est, – at-elle expliqué. – C’est la même sauvagerie.

Sur l’empoisonnement

De 66 ans, ex-colonel de la direction des renseignements généraux (GRU) de l’état-major des forces Armées de la fédération de RUSSIE Скрипаль a été découvert dimanche avec sa fille Julia dans le centre commercial The Maltings à Salisbury. Tous les deux étaient sur le banc dans l’inconscient. En ce moment, le personnel de la police britannique déterminent la substance qui a conduit à une détérioration de la santé des deux victimes. Ils sont dans un état critique sont à l’hôpital.

En 2004, le Скрипаль a été arrêté par le service Fédéral de sécurité de la fédération de RUSSIE et plus tard condamné à 13 ans de prison pour госизмену. Six ans plus tard, l’ex-colonel a été transféré des états-UNIS dans le cadre de l’échange des personnes arrêtés sur des accusations d’espionnage.

