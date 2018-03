Moscou considère l’utilisation d’armes chimiques en Syrie insinuation

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Moscou sûre que des experts internationaux peuvent faire des conclusions sur la présence d’armes chimiques en Syrie, en l’absence de tels éléments de preuve de tels messages sont insinuation.

Voir aussi







Химоружие en Syrie: d’où dans le pays sont des substances illicites



« Pensons que la seule chose qui peut causer aucun frais, – ce sont les conclusions de la commission internationale, les conclusions du groupe de travail international. On peut comme on veut c’est de l’appeler, mais seulement [doit être] le résultat d’une enquête impartiale sur les », – a déclaré le secrétaire de presse du président russe Dmitri Peskov. Selon lui, « en l’absence d’une telle [enquête] les accusations ne sont rien d’autre qu’une insinuation ».

« La partie russe estime inacceptable l’utilisation des armes chimiques et à chaque fois que se produisent les soupçons, est l’initiateur de l’impartial de surveillance et d’enquêter sur de tels cas. Et à chaque fois, malheureusement, tombe sur absolument la réticence de nos partenaires à mener de telles internationales, des voyages d’inspection et d’enquête », a déclaré le représentant du Kremlin. Et de souligner: « Nous regrettons à cet égard ».

En parlant de la poursuite à l’accusation des autorités de la Syrie à l’emploi d’armes chimiques, les Sables a rappelé que « la Syrie des armes chimiques ont été détruites ». « C’était верифицировано non seulement par la partie russe, alors c’était верифицировано de l’OIAC, l’organisation internationale », dit – il. Cependant, selon le porte-parole du Kremlin, « il continue à de la provocation, qui engendrent des insinuations et голословные poursuites contre l’administration syrienne ».

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



Répondant à une question sur une éventuelle réaction de la fédération de RUSSIE dans le cas, si les etats-UNIS sous le prétexte de la lutte contre armes chimiques les plus dangereuses de frapper en Syrie, les Sables a exprimé l’espoir que de tels événements peuvent être évités. « Espérons qu’aucune action qui se mettaient à la poursuite des violations du droit international, ne se produira pas », a répondu la porte-parole.

Comme l’ a rapporté lundi le journal The Washington Post, citant un anonyme, des officiels de la maison Blanche la semaine dernière, a discuté de la possibilité d’application de la force militaire aux autorités de la Syrie, en représailles à l’avance de votre application de Damas armes chimiques les plus dangereuses dans l’est,. Selon eux, la réunion, sous la présidence du président Donald Trump a passé au début de la semaine dernière, et il a participé, en particulier, le chef de cabinet du personnel de la maison Blanche, John Kelly, assistant du président pour la sécurité nationale Herbert Mcmaster et le ministre de la défense James Mattis.