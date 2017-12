Moscou dans la nuit du nouvel an se transforme en grande fête,

MOSCOU, 31 décembre. /TASS/. La plate-forme centrale de la rencontre de la nouvelle année à Moscou deviendra la rue Tverskaya et les principaux parcs de la capitale, où se déroule le festival « Voyage dans le temps de Noël ». Pour la première fois en de nombreuses années de Tver deviendra piétonne, les moscovites pourront visiter des spectacles de théâtre et de concerts au théâtre des sujets traités, de participer à des compétitions et des master-classes, selon le site de la mairie de la capitale.

« Le thème principal de la saison des théâtres. Chacune des 22 zones urbaines de loisirs est décoré dans un style unique. Partout se dérouleront intéressants les concerts, les spectacles et concerts. Le programme principal dans les parcs durera jusqu’au 2:00-3:00 le 1er janvier », – il est signalé sur le site de la mairie de la capitale.

Un programme festif préparé dans les parcs de « Sokolniki », à MOSCOU, dans le parc « Таганском », le parc Gorki, « Tsaritsyno » et sur le mont poklonnaïa à moscou. Sur la rue Tverskaya passeront mise en scène des contes de fées, « casse-noisette », « blanche-neige », « fleur de Pierre », « le miracle Ordinaire », « Sadko », « Rouslan et Ludmila ». Les visiteurs peuvent voir des spectacles d’acrobates, de l’air gymnastes et les célèbres groupes de musique, se dérouleront les différentes classes de maître. Pour les amateurs de sports de travailler pump-track, un mur d’escalade, bowling, mini-golf, aire de jeu pour l’escrime et le grand baby-foot.

Dans la nuit du nouvel an dans le parc Sokolniki, les visiteurs seront en mesure de savoir quand, où et comment sont livrées les plus comédies musicales, les principaux seront de la fête de l’héroïne de la comédie musicale Mamma Mia. Vous pourrez également faire du patin à glace et тюбинговой toboggan d’une longueur de 280 mètres, voir des spectacles de musiciens célèbres.

« Les principaux thèmes abordés le réveillon du nouvel an à MOSCOU deviendra le rêve de l’espace interstellaire et les voyages, l’interaction de l’Univers et de l’homme. En l’honneur de cette astronautes de la station spatiale Internationale sortiront sur le lien pour transmettre spatial salut et à féliciter les personnes de la fte venir, » note sur le site de la mairie.

Sur le mont poklonnaïa à moscou les représentants de 32 pays participants à la coupe du monde de football organisera « un carnaval brésilien », le barman-spectacle de panama cocktails et s’affronteront dans le football freestyle. Le thème de la plate – forme – « les Contes de la forêt magique », elle sera présentée le 11 sculptures de glace, à 600 mètres de la glace de monticules, les six de la lumière d’installations et de 40 mètres de glace le kremlin.

Dans Таганском le parc, les résidents seront en mesure de « visiter » « Appartement-de la République », où est prévue créatif de la performance-un pot-pourri de rôles et des chansons de l’artiste. Aussi, les visiteurs découvrent la musique de mono-spectacle sur la vie de la République, féerique d’un programme pour des enfants « Alice au pays des merveilles » basé sur le livre éponyme дискоспектакля, concert de musique de groupes de reprises et DJ set avec la divination compositions.

Noël décoration de la capitale

Les terrains de festivals ont décoré des dizaines de noël, des sapins, des milliers d’ampoules à del, des kilomètres de guirlandes, des lumières décoratives et des figurines de personnages de contes de fées. « Cette année, dans la décoration a utilisé un grand nombre de lumière d’éléments, c’est une variété de guirlandes, lampes de poche, volumétriques de la sculpture de led ampoules, les chiffres 2018, vacances d’or et de lumière argentée. Toutes les décorations artificielles et le sapin, vous pouvez les utiliser à plusieurs reprises et d’appliquer pour la décoration des fêtes de sites à l’avenir », a expliqué le service de presse de Мосгорпарка.

L’une des plus insolites de noël, sapins – miroir – installé dans le Parc Gorky. La conception pèse 35 tonnes, sa hauteur est de 12 mètres et un diamètre de six mètres. Elle se compose de deux parties: à l’extérieur du sapin de noël fait de miroir, l’intérieur est assemblé avec des led. Dans une immense installation, vous pourrez vous arrêter et de se retrouver sous les rayons de la lumière vive.

Lors de l’entrée dans le parc Sokolniki, vous serez accueillis par deux cubiques восьмиметровые mangeaient, ils scintillent et brillent des lumières colorées dans le rythme en jouant dans le parc de la musique. Le plus insolite installation dans le parc « les Aurores boréales ». Dans le bois des arcs installé 220 lumineux anneaux de différents diamètres, plus d’un millier de porte-lampes et 500 tubes à led, longueur totale de la conception était de 100 mètres. Toutes les illuminations sont synchronisées et crée un effet d’aurores boréales.

Dans le parc de la Victoire sur le mont poklonnaïa à moscou est apparu miniatures des célèbres monuments de l’architecture. La hauteur de chaque sculpture est de 3 à 6 mètres. Dans le centre du site vaut la glace copie du Kremlin de Moscou et une hauteur de 12 mètres avec cinq tours. En outre, les fêtes dans le parc de la Victoire sur les plateaux de six fermés en hiver, les fontaines ont installé des formes вальсирующих couples, recueillies auprès de centaines d’ampoules led. La hauteur de quatre à cinq mètres, les autres – trois mètres et demi.

Où lancer des feux d’artifice

En tant que chef du département du commerce et des services Alexis Немерюк, dans la ville a approuvé une liste de 76 sites, qui permettent de lancer des feux d’artifice. Ils inscriront dans un total de plus de 30 millions de personnes.

La liste des lieux pour exécuter publié sur les sites des préfectures et des domaines de gestion, le site internet de la capitale de l’unité de la FEMA et le portail de données ouvertes. Des stands d’information sur les sites, vous pouvez trouver les responsables de l’emplacement des personnes et de la formation sur le lancement de la pyrotechnie.

« À Moscou fonctionnent de 125 magasins où sont vendus des feux d’artifice. Unique (à acheter) pas avec les mains, pas avec les objets, dans les magasins du sous-sol. Doit être d’instructions claires sur la langue russe, vous pouvez demander un certificat de conformité et doit prêter attention à la durée de vie », dit – il.

Comment fonctionnera le transport

Dans la nuit du nouvel an, le métro de Moscou central de l’anneau (CIP) et 59 itinéraires de transport terrestre vont travailler autour de l’horloge, est marqué sur le site de la mairie. Les trains de banlieue dans la nuit du 1er janvier de prolonger le travail jusqu’à 02:00, et les vacances seront de marcher sur un calendrier de sortie de la journée. Les automobilistes pourront se garer gratuitement dans les rues de la capitale depuis le 31 décembre au 8 janvier.

« Dans la nuit du nouvel an vont travailler 168 les plus recherchés après les itinéraires des transports en commun – bus, itinéraires d’autobus et de tramway. 98 itinéraires de transport fini de livrer les passagers à 03:30, par 59 le travail se poursuit en permanence. L’intervalle du mouvement des transports terrestres fête sera de 25 à 30 minutes. Des changements dans le calendrier de la circulation sur des routes spécifiques, vous pouvez suivre sur le site de la societe « Mosgortrans », – dit dans le message.

À cause de la masse les festivités dans les rues de bloqueront le mouvement. Jusqu’à 15:00 le 3 janvier Tverskaya (Охотного de la Série jusqu’à la ceinture des jardins) et de la rue Mokhovaya, ryad et du Théâtre du passage seront piétonnes.

Le travail des transports urbains fournira plus de 92 millions de salariés du complexe de transport de Moscou – service du département des transports, de métro de moscou, du code civil « le Centre de gestion de la circulation », du code civil « l’Administrateur de moscou de stationnement de l’espace ». Les jours fériés sur l’ensemble des sites dans le métro, sur le CIP, les arrêts, les transports terrestres et dans les trains – de renforcer les mesures de sécurité. L’ensemble du matériel roulant inspectaient avant la sortie de la ligne. En outre, de renforcer l’inspection des bagages et des passagers, les plates-formes, des arrêts, des halls, подуличных de navigation. Permettra également d’augmenter la fréquence des contrôles à l’égard de la abandonnés les choses et les objets suspects dans les salons d’autobus, de trolleybus et tramways.