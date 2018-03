© Stanislas;/TASS

TASS, le 4 mars. Les matches de Khabarovsk, Oufa et Tula auront lieu le dimanche de la 21e journée du championnat de Russie de football. Les premières réunions de printemps de la partie du tournoi, organiseront une « Dynamo », пополнившийся Artiom Дзюбой « l’Arsenal », ainsi que des outsiders « SKA-Khabarovsk » et « Activités ».

L’équipe de l’armée jouera contre les « Activités » 11:00 gmt, et une défaite lors de la rencontre avec un concurrent dans la lutte pour la survie rendra la tâche SKA de rester dans l’élite en fait impossible. En 10 tours avant la fin du championnat « SKA-Khabarovsk » à la traîne « Activités » huit points, et c’est l’équipe de la région de Léningrad occupe la 14e place, qui offrira la chance de garder une place dans l’élite dans les matches. Dans les derniers jours de février, les deux équipes ont déjà effectué des matchs de coupe, qui ont montré que les « Activités » prêt au printemps de la partie du tournoi le mieux.

L’équipe de Dimitri Parfenova a réussi à le vaincre « le Rayon de l’Énergie » (2:1) et sortir à la demi-finale de la Coupe de Russie, alors que habarovchane, également sur son terrain, dans la séance de tirs au but ont cédé la place à un autre club de Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) – ярославскому « Шиннику », n’ayant pas réussi à marquer au cours des 120 minutes de jeu.

Ces résultats sont en général réguliers, étant donné les changements dans la composition ont eu lieu dans le SKA, où lhistoire entraîneur de l’équipe en tête de Rinat Bilyaletdinov. 60 ans de carrière joue un nouveau composé de jeunes joueurs, dont beaucoup ont déjà agi dans RÉPÉTITIONUNE, alors que les « Activités » a réussi, apparemment, de trouver un remplaçant absent de l’équipe de terme Anton Заболотному et Eugénie de Markov. Dans le match avec un « Rayon » bien joué 34 ans, l’attaquant Pavel Pogrebnyak, qui a marqué le but de la victoire.

Khabarovsk club dans le championnat n’a pas gagné depuis huit matches, après avoir perdu six matches. « Tosno » même les deux précédents matches en sortie a perdu avec un score global de 0:11, mais a joué contre l’équipe de favoris – Zenit et le CSKA. De cinq victoires dans le championnat de trois « Activités » a remporté à l’extérieur.

Le match des outsiders aura lieu au stade du nom de Lénine, l’arbitre en chef et le Roman Галимов d’Oulan-Oude. Dimanche, à Khabarovsk, on n’attend pas plus de 12 degrés.

« Dynamo » jouera dans Oufa

À 14:00 gmt au stade, le Pétrolier » Oufa le club local jouera contre « la Dynamo », qui en hiver рассталось avec l’ensemble du groupe payés par les footballeurs. Acheté le bleu et blanc quatre les débutants, parmi lesquels se distingue le défenseur de l’équipe de Russie Konstantin Rausch, auparavant, s’exprimant dans le championnat d’Allemagne, et l’attaquant du fc Tosno » Markov, qui a marqué huit buts en championnat.

Parmi les débutants « Dynamo » est aussi le milieu de terrain ghanéen Abdul Aziz Тетте et Fedor Noirs originaire de Moscou et de l’élève de lituanie de football, qui a été élu meilleur joueur de la Lituanie des deux dernières années. Noirs, comme восстанавливающийся après une grave blessure Cyrille Panchenko, peut jouer à la fois dans le milieu de terrain et le centre de l’attaque. Il a beaucoup marqué par son passé clubs polonais « l’équipe górnik » et « Ягеллонию ».

« Dynamo » un seul point sépare de la zone de transition matches que l’équipe a quitté grâce au succès de la phase de l’année dernière, quand on gagnait « Rostov » et « Anji ». « Ufa » même перезимовала à la sixième place, qui pourrait permettre de jouer dans le Championnat d’Europe si « Spartacus » va gagner la Coupe de la Russie et de tomber dans le nombre de gagnants. « Ufa » – l’un des plus stables clubs du pays, en hiver, l’équipe de serge Семака pointillé a renforcé la composition de la nouvelle défenseur Йонуцем Неделчару et kazakhe buteur Еркебуланом Сейдахметом.

Le match Ufa entretiendra des juges de la brigade dirigée Par Лапочкиным de Saint-Pétersbourg. Les prévisionnistes promettent dans la capitale de la Bachkirie la soirée du dimanche environ 10 degrés.

Дзюба attend « Achmat »

Le match se termine la tournée à Thulé, où Arsenal jouera contre грозненского « Ахмата ». Туляки passé le choc de la fin de l’année dernière, après avoir terminé l’année à la huitième place, bien qu’encore trop tôt pour parler de la tâche-un minimum de place dans l’élite. Jusqu’à la zone de transition matches seulement quatre points, mais Tula comptent en fin de rencontre du tournoi de monter plus haut. La commande Миодрага Божовича renforcé loués au « Zénith », Artem Дзюба et Ivan Новосельцев, beaucoup d’espoir monténégro entraîneur impose et ivoirien fc Habib Maïga.

Lors de cet « Arsenal » a perdu le gardien de but de Vladimir Габулова, qui sans remplacement a passé 20 matches de championnat, de 34 ans, le gardien de but est allé à la belge « Bruges ». Le remplacera, soit le 26-year-old Michael Levashov, qui a joué 12 matches dans la dernière saison, soit loué de « Zenith » Igor Obukhov, auparavant, s’exprimant dans l’RÉPÉTITIONUNE en « France ».

« Achmat » Michel Галактионова est à l’actif d’un point de plus que « l’Arsenal », et compte aussi sur la Ligue de l’Europe, bien que ne peut pas ne pas s’attarder sur la zone de relégation. Грозненцы des transferts d’hiver presque l’ont montré, qu’en retournant de la location « Anji » le milieu de terrain Адлана Кацаева, club de deuxième ligue ЦРФСО (Smolensk) en invitant le jeune gardien de but Alexandre Шеплякова.

Le match aura lieu au stade de « l’Arsenal », le début – 19:00 gmt. Le principal arbitre nommé Vladislav Bezborodov de Saint-Pétersbourg. Dans Toul le dimanche devrait augmenter d’environ 10 degrés de froid, n’est pas exclue des chutes de neige.