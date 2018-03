Moscou et Rome ont souligné la proximité des approches dans la résolution de la crise au Moyen-Orient

MOSCOU, le 2 mars. /TASS/. Le représentant spécial du président de la fédération de RUSSIE sur le moyen-Orient et de l’Afrique → Mikhaïl Bogdanov et l’ambassadeur d’Italie à Moscou Pasquale Терраччано la rencontre vendredi faveur d’un règlement politique des conflits au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Cela a été rapporté au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

« Est marqué par la proximité des concepts approches de Moscou et de Rome à la résolution des situations de crise dans la région, a confirmé l’importance de la poursuite active de l’international de l’accompagnement des processus de règlement politique des conflits, notamment en Syrie et en Libye, sur la base des résolutions du conseil de sécurité de l’ONU », – a informé de l’otan.