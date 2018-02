Moscou et Séoul sera d’intensifier les efforts pour le règlement de la situation autour de la RPDC

MOSCOU, le 28 février. /TASS/. Le ministre des affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov et son homologue sud-coréen Kang Gène Hwa ont convenu mercredi d’intensifier les efforts conjoints pour le règlement de la situation dans la péninsule Coréenne politico-diplomatiques. Cela a été rapporté en russie, l’otan à l’issue d’une réunion tenue sur les champs de la session du Conseil des droits de l’homme à Genève.

« Dans le cadre d’un échange de vues sur la situation dans la péninsule Coréenne et en Asie du Nord-est en général, avec les deux parties accentué l’importance du renforcement des efforts conjoints en faveur de solutions disponibles dans la région de problèmes politico-diplomatiques », a – indiqué au ministère des affaires étrangères de la fédération de RUSSIE.

Les ministres ont également discuté des questions de développement des relations bilatérales, y compris le calendrier des contacts politiques.

La situation sur la péninsule Coréenne s’est aggravée à la fin de novembre de l’année dernière, quand la RPDC a connu intercontinental, un missile balistique de type nouveau « Hwaseong-15 ». À l’issue de démarrage a été annoncé, il peut transporter une ogive nucléaire, et dans la zone de sa portée se trouve sur la totalité du territoire des états-UNIS. En réponse, le Conseil de Sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité une résolution visant à durcir les sanctions à l’égard de Pyongyang.

Cependant, au début de l’année en cours dans les relations entre Séoul et Pyongyang, il y eut un réchauffement de la planète. Les parties ont convenu de l’envoi d’une délégation de responsables et d’artistes de la RPDC sur les jeux Olympiques se dérouleront à pyeongchang. En parallèle, la République de Corée et les états-UNIS ont été repoussés à une date ultérieure annuel des manœuvres militaires Foal Eagle et les enseignements de Key Resolve, qui, invariablement, provoquent une irritation de Pyongyang.