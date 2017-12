Moscou, la Maison du livre a appelé préférences littéraires russes en 2017

© Stoyan Васев/TASS

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Les russes en 2017 le plus souvent acheté de la littérature pour les enfants, et de politique. Ce sujet dans une interview avec TASS mercredi a raconté le chef de la Maison de Moscou de livres de l’Espoir Mihailova.

« Les enfants des livres reste le plus populaire sur le thème parmi les lecteurs, et près de la moitié d’exemplaires vendus – éducatif et de la littérature cognitive, qui est très réclamé modernes parents, dit – Mihailova. – La gamme pour enfants ordinateurs portables mis à jour annuellement et augmente, entre de nombreuses nouveautés ».

En outre, selon elle, entre la fiction n’est pas la première année d’une position de leader dans le classement général des ventes occupent des œuvres de jk Rowling, le livre de la série des « Гравити Falls », le livre d’Antoine de Saint-Exupéry « le Petit prince ».

À l’issue de l’année de la part de la fiction dans le total des ventes s’élève à 22%, la – de 21%.

Mihailova a rappelé qu’au cours de l’année nouveautés sortis et dans le domaine socio-politique de la littérature. La demande pour des livres sur des sujets était d’environ 19%. Dans le segment des Mihailova particulièrement satisfaite du livre d’Oliver Stone « entretien avec Poutine », ce qui « maintenant été maintenu dans le classement, parmi les livres de politique des sujets ». Aussi, parmi les œuvres populaires sur les stratégies et les politiques les plus intéressants pour les lecteurs, Mihajlova a appelé les livres des écrivains Michel Зыгаря, Boris Akounine, Nicolas Starikov et al.

En vacances du nouvel an, a indiqué Mihailova, presque dix fois a augmenté la demande pour des livres de noël et du nouvel an, les thèmes. « Nombreux sont ceux qui achètent le livre comme un cadeau du nouvel an, en particulier, adulte d’un public de lecteurs choisit des recueils littéraires histoires, recettes de cuisine à la table, ainsi que des livres sur la planification de l’année à venir et le développement de soi, dit-elle. – Les enfants choisissent les contes de fées et d’hiver de l’histoire, en particulier, à présent a augmenté la demande pour les oeuvres de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann « casse-noisette et le Murin Roi », et Samuel Marshaka « Douze mois ». Aussi populaire portable pour la créativité des enfants du nouvel an, d’orientation, par exemple, un livre à la présentation de la lettre au Père Noël.