MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. L’inauguration de l’exposition « c’Est juste петрушающе! », consacrée aux 80 ans d’anniversaire de l’écrivain et dramaturge Ludmila Петрушевской, aura lieu jeudi, à la succursale du Musée de Moscou – le Centre de Giliarovskogo. Ce sujet communique le service de presse du musée.

« Le 24 mai dans le Centre de Giliarovskogo, la filiale du Musée de Moscou, aura lieu le vernissage de « c’Est tout simplement петрушающе! », l’exposition à l’anniversaire de l’écrivain, poète et peintre Ludmila Петрушевской », – dit dans le message.

L’exposition présentera des dessins Петрушевской « Пуськам бятым », linguistiques contes sur la non-existant de la langue, et des bandes dessinées à partir de la vie d’une folle семейки. Parmi les objets – livres de poésie avec des dessins de l’auteur, le graphique du cycle « le Tango de la guerre », œuvres de la série « Malevitch », dont les esquisses de costumes de scène et des décors.

Des visiteurs du musée pourront se familiariser avec des textes de « la faune des contes de fées » et verront leur héros – cafard Максимку, moineau Hüseyin, le léopard d’Edward, une souris, un Sofa et d’autres – dans les illustrations de l’auteur, sera en mesure de lire « Ахинеи », un cycle de plus de 60 annonces avec un peu absurde, tels que, par exemple, À demain cinq jours », ou « l’Écume de la nuit ». Compléter l’exposition des dessins animés sur les scénarios Петрушевской et dessiné par elle à la main sur l’ordinateur « Roulé – venus. Ulysse sur le retour d’Ulysse à la maison, le « Nez » de la rencontre de léon Tolstoï et d’Anton Tchekhov, « l’Horreur » de la femme et de serpents et de plusieurs autres, ainsi que des enregistrements audio de contes de fées Ludmila Петрушевской dans la performance des acteurs.

« L’expression « c’Est tout simplement петрушающе » notre famille a saisi de son enfant de trois ans de Natacha. Elle voulait dire « c’Est tout simplement génial », mais ne выговорила. Et nous avons décidé de l’appeler ainsi cette étrange l’exposition, où il n’est prévu aucun réalisme », explique le titre de l’exposition elle-même Petrushevskaya, qui citent le service de presse.

Dans le cadre de l’exposition sera de travailler le petit théâtre Петрушевской: 31 mai et 14 juin, se dérouleront de son auteur, les concerts « Cabaret pani Петрушевской » et « Les chansons ». Voir l’exposition « c’Est tout simplement петрушающе! » sera possible jusqu’au 17 juin.

Moderne D’Edgar

Ludmila Petrushevskaya (né en 1938) – écrivain, dramaturge et scénariste, d’Edgar », selon The New York Times. Ses pièces mettent de Lion Додин, Dmitri institut national, le Roman Виктюк, Youri Lioubimov et d’autres. Петрушевской sont écrits les scénarios de plusieurs films d’animation, parmi lesquels « le Conte des contes », mis en place conjointement avec Yuri Норштейном, et les textes pour les enfants. L’un des personnages les plus célèbres des dernières années est devenu le Cochon de Pierre, l’histoire de l’en 2002, a illustré l’artiste Alexandre Райхштейн.

Petrushevskaya – lauréat de plusieurs prix, parmi lesquels Pushkinskaya le prix de la fondation Toepfer (1991), le prix de la « Triumph » (2002), le prix d’État de Russie (2002) et le prix de la fantasy World Fantasy Award (2010).

En 2018, son recueil de nouvelles « la Petite fille de Метрополя » entré dans la liste des finalistes de l’un des plus prestigieux prix littéraires The National Book Critics Circle Award de la « Meilleure œuvre autobiographique de l’année ». Ces histoires recueillies à l’histoire de la vie de l’écrivain, dans le titre d’un recueil reçu un endroit où Petrushevskaya est née et a passé son enfance – l’hôtel « Metropol », qui était alors la « Deuxième maison des Soviets ».