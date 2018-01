Moscou s’ouvre l’exposition « Histoire de la Légende. Usa et Wysocki »

MOSCOU, le 26 janvier. /TASS/. L’Exposition « Histoire De La Légende. Usa et Continua », qui s’ouvre vendredi à la galerie Altmans Gallery, présentera environ une douzaine de gravures de Michel Neuronale aux versets de Vladimir Vysotsky. Ce sujet TASS dit le fondateur de la galerie Egor Altman.

« L’exposition est consacrée à la créativité tandem de deux génies de l’artiste et du poète, et confiné à l’occasion du 80e anniversaire de la naissance de Vladimir Vysotsky. Je crois que les choses sur cette exposition une série de travaux, qui a fait Chemiakine aux versets Vysotsky, c’est plusieurs dizaines de gravures », a expliqué Altman.

Dans la composition de l’exposition comprendra également des illustrations, des sculptures et des bijoux unique de vignettes Michel Neuronale, des objets personnels et des photos de Vladimir Vysotsky. « Ces photos sont prises sur le tournage de « Petites tragédies » de pièces de Pouchkine, où Wysocki a joué Don Juan », – a dit Altman. Selon le fondateur de la galerie, une importante partie de l’exposition lithographie Neuronale du « Ventre de Paris ». En outre, l’exposition, disponible pour une visite jusqu’au 25 mars, seront présentés les poèmes de la République, consacrés à la Шемякину.

Vladimir Vyssotski (1938-1980) – soviétique, est un chanteur, poète et acteur. Auteur et interprète de plus de 600 chansons, dont « la Ballade de la lutte », « Chanson d’ami », « la Grande Auberge », « les Chevaux tatillonne ». L’acteur a joué dans le Moscou théâtre du drame et de la comédie de la Taganka, joué dans les films « le Lieu de rencontre on ne peut pas changer », « Servir deux amis », « bon méchant » et d’autres. En 1986 Vyssotski à titre posthume a reçu le titre d’artiste Émérite de la RSFSR », et, en 1987, reçu le prix d’État de l’URSS.

Mikhaïl Chemiakine – russe peintre, sculpteur. L’auteur de mémoires « Victimes de la répression politique » à Saint-Pétersbourg et les Enfants victimes des vices des adultes » à Moscou, de la sculpture « Cybèle: Déesse de la Fertilité », à New York, les monuments de Pierre I à Londres et Giacomo Casanova à Venise. Le lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE (1993).

Mikhaïl Chemiakine et Vladimir Vyssotski, rencontré à Paris grâce à Mikhaïl Барышникову, dans la capitale française a eu lieu et leur dernière rencontre de trois semaines avant la mort de la République. Moscou, le barde s’est consacré Шемякину de ses chansons, qui, à son tour, dessiné des illustrations pour les œuvres de vladimir Vysotsky. Aussi l’artiste a écrit le livre « les Deux le Sort de » l’amitié avec le chanteur. À Samara, un monument a été érigé Vyssotski, dont l’auteur est Mikhaïl Chemiakine.