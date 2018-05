Moskalkova a souligné l’importance de poursuivre la coopération avec l’Ukraine dans le domaine des droits de l’homme

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. Le commissaire aux droits de l’homme dans la fédération de RUSSIE Tatiana Moskalkova considère que l’interaction avec la partie ukrainienne dans le domaine des droits de l’homme donne des résultats positifs et a besoin de développement. À ce sujet, elle a déclaré dans l’émission de la chaîne de télévision « Russie 24 ».

« Notre coopération donne des résultats positifs », a déclaré Moskalkova, ajoutant que grâce à la collaboration avec le médiateur de la Verkhovna rada sur les droits de l’homme reçoit des informations sur l’état du rédacteur en chef de l’agence « RIA novosti Ukraine » Cyrille Wyszynski, le détenu le 15 mai. « Le personnel du commissaire [de la Verkhovna rada Ludmilla] Denisova visité Wyszynski, de son côté n’a reçu des plaintes sur les conditions et modalités de détention. Il est très important de l’interaction et échange de la surveillance du respect des droits de nos citoyens. Je pense qu’il a le droit au développement », a déclaré elle.

« Nous continuons de dialogue [sur la question des prisonniers, en Ukraine, à des peines de privation de liberté, d’anciens soldats et officiers russes Alexandre Baranov et Maxime Odintsovo], et il est très important pour la sensation d’aide de la part de ce pays a été pour eux l’appui », – a ajouté Moskalkova.

Auparavant, le médiateur a informé qu’elle a reçu du commissaire de la Verkhovna rada sur les droits de l’homme demande la visite d’un condamné en Russie, le réalisateur ukrainien Oleg Сенцова en réponse à une demande d’autoriser la visite de Cyrille Wyszynski.