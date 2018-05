Мотосезон à Moscou d’ouvrir le défilé avec la participation de 3 milliers de motocyclistes

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. Annuel мотопарад à l’occasion de l’ouverture мотосезона aura lieu à Moscou. La colonne de 3 milliers de motards de la part de l’avenue de l’Académicien Sakharov à la colline aux moineaux, le service de presse du département des transports.

« Le convoi de trois milliers de motards à 11:30 va commencer le mouvement de l’avenue de l’Académicien Sakharov de Садовому l’anneau et finissant à 12:30 sur la terrasse d’observation sur vorobiovy gory », rapporte le service de presse de mots adjoint au maire, chef du département des transports et du développement de l’infrastructure de transport de Maxime Ликсутова. À son avis, l’action vous aidera à attirer l’attention des habitants de la ville à la sécurité routière et мотокультуре de la capitale.

Pour assurer la sécurité de la circulation des colonnes avant l’arrivée aura lieu à l’inspection visuelle de la technique de la présence visible des défauts. Participants à la parade d’accompagner les agents de la circulation. À l’heure de l’événement sera limité à la circulation dans l’itinéraire de la parade. Les rues sont ouverts au passage de la мотоколонны.

Ainsi, au cours de la journée, le 5 mai ne sera pas possible de traverser la rue métier à leurs voisins, Universitaire prospectus, la place de l’université, a expliqué dans le département. À partir de 06:30 à 11:30, le samedi, pour le passage de fermer l’avenue de l’Académicien Sakharov de Jardin-La rue jusqu’à la rue de Masha Порываевой. En outre, à partir de 11:30 le 5 mai pour la circulation des voitures seront fermés les rues de Jardin-Sauveur, Avenue de la Paix, ring de la rue de Masha Порываевой à frounzensky de Crimée, prix, quai de la station de métro Frunzenskaya, Khamovnichesky arbre, l’avenue du Komsomol, avenue Vernadsky.

À 12:30 à la place de l’université de la colline aux moineaux et dans le parc Sokolniki se dérouleront мотоспортсменов et des classes de maître de formateurs. En outre, les clients pourront voir une spectacle acrobatique d’un groupe de police de la circulation de Moscou « Cascade » et de l’équipe de la capitale de la police, de visiter l’exposition ретромотоциклов et concert sur la place de l’université.