Mourinho a prolongé son contrat avec Manchester United jusqu’en 2020

Entraîneur de Manchester United » de José Mourinho

TASS, le 25 janvier. L’entraîneur portugais José Mourinho, son contrat avec le club de football anglais de Manchester United. Ce sujet communique le service de presse du club.

Le contrat de 54 ans d’un spécialiste peut accueillir jusqu’à 2020, avec une option de renouvellement pour une année.

« Très fier de ce que je suis l’entraîneur de Manchester United », a déclaré Mourinho. – Nous avons établi des normes très élevées – remporté trois trophées en une saison, j’espère que nous continuerons à viser les mêmes objectifs plus élevés ».

Mourinho, entraîneur de Manchester United » en 2016, il a auparavant dirigé l’anglais de Chelsea, clubs espagnols, le Real madrid et le fc Barcelone, à l’italienne « Inter », le portugais: Porto, Benfica et Sporting. Sous sa direction, Manchester United a remporté la Coupe de la ligue anglaise, le vainqueur de la Ligue d’Europe et a remporté la Supercoupe de l’Angleterre.

