Mourinho, qui a débuté par le MJ Alexis Sanchez a une grande expérience et de la maturité

TASS, le 27 janvier. Entraîneur-chef du club de football anglais de Manchester United, José Mourinho estime que qui a fait ses débuts pour l’équipe de l’attaquant chilien Alexis Sanchez a un grand de football de l’expérience et de la maturité. Les mots de l’entraîneur entraîne des Газета.Ru » avec un lien sur la chaîne de télévision de la Bbc.

Le vendredi de Manchester United (4-0) et a remporté le « Yeovil Town » en 1/16 de finale de la Coupe d’Angleterre. Un chilien Sanchez a fait ses débuts en манчестерскую équipe, sortit dans le onze de départ et après 72 minutes. Dans son actif l’un au stationnement.

« Sanchez – fantastique de plus pour notre équipe, tout le monde est heureux, qu’il nous a rejoint, – a déclaré Mourinho. – Les bons joueurs veulent voir un certain nombre de bons joueurs. Nous avons un groupe de footballeurs attaquants, entra et Sanchez, possédant une vaste expérience et de la maturité ».

« Si parler de sa décision de faire une passe dans l’épisode avec le deuxième but, ce transfert à peine aurait fait un tel joueur, comme Marcus Рэшфорд, à cause de l’excitation. Alors qu’Alexis a apporté à notre équipe d’expérience et de classe », a ajouté Mourinho.

Sanchez passé dans le « Manchester United » de « l’Arsenal », en échange d’un milieu de terrain arménien Henri Мхитаряна le 22 janvier. L’attaquant chilien est le champion et le vainqueur de la Coupe d’Espagne, une Supercoupe de l’UEFA et deux possesseur de la super coupe de l’Espagne, au fc Barcelone. Dans le cadre de « l’Arsenal », il a remporté deux coupes d’Angleterre et national de la Supercoupe. Aussi Sanchez, double vainqueur de la Coupe de l’America dans la composition de l’équipe du Chili.

