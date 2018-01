Mouscron: faute de certificats d’immatriculation, 70 voitures neuves attendent leur propriétaire français sur le parking

Situation incroyable au garage Delbar à Mouscron. Ces derniers mois, cet important concessionnaire automobile a, comme d’habitude, passé commande de nouveaux véhicules. Mais parmi ces commandes, 70 véhicules livrés attendent là sur le parking de sa concession parce que les propriétaires ne peuvent pas en prendre livraison. Motif: ces clients sont français et ils attendent… l’immatriculation de leur véhicule.

Pour comprendre, il faut savoir qu’en France, il faut changer de plaque chaque fois qu’on change de voitures. Auparavant les français obtenaient leur plaque d’immatriculation via la préfecture mais le système a changé fin 2017. Les démarches se font via un site internet et quand ça vient de l’étranger, comme c’est le cas ici… ça coince.

Des milliers de voitures concernées

« J’ai commandé une voiture de la marque Volkswagen chez Delbar à Mouscron, nous explique Pamela Moreau, une française domiciliée à Hazebrouck, la voiture est arrivée en concession et j’ai payé le 8 décembre 2017 afin de lancer la procédure pour une immatriculation française de la voiture. Aujourd’hui nous sommes le 16 janvier et j’attends toujours ».

Ce problème n’est pas propre à Mouscron, des milliers de voitures sont ainsi bloquées dans des garages de la frontière franco-belge.

Une situation inconfortable pour le concessionnaire Jean-François Delbar: les immatriculations françaises lui arrivent au compte-goutte. – © RTBF – Isabelle Palmitessa









Pamela Moreau, l’une des victimes. Elle habite Hazebrouck en France, son véhicule neuf l’attend sur le parking du concessionnaire mouscronnois mais… elle ne peut pas en prendre livraison faute d’immatriculation – © RTBF – Isabelle Palmitessa