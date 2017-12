Moutko a suspendu les activités de mandat à la tête de la RFS

TASS/Ruptly

MOSCOU, 25 décembre. /TASS/. Vitaly Moutko a suspendu les activités de la présidence Russe de football (RFS), par intérim sera le directeur général de la RFS Alexandre Алаев. Comme dit Moutko aux journalistes à une conférence de presse après la réunion du comité exécutif de l’organisation, il est demandé de suspendre ses obligations jusqu’à six mois.

Réunion du comité exécutif de l’EURO est passé lundi à la Maison du football à Moscou.

Voir aussi

Près de 200 représentants des clubs de premier league ont eu lieu en ligne-le cours de l’EURO contre le dopage

La biographie sous-le président de la RFS Alexandre Алаева

Biographie De Vitaly Moutko

« J’ai demandé au comité exécutif et a pris la décision. Nous avons une telle règle – si le président ne peut exercer les fonctions, il doit déposer. Pour RFS tranquillement travaillé, je lui ai demandé de suspendre l’avance mes responsabilités jusqu’à six mois. Je ne m’éloigne de mon mandat d’agir », a expliqué Moutko.

« Les deux vice-président – Прядкин et Anokhin – occupé, c’est pourquoi j’ai proposé le comité exécutif de confier temporairement les fonctions de la Алаева: le conseil est soutenu. Chez nous, c’est renseignée – si extraordinaire, la conférence ne va pas, cette décision est prise par le comité exécutif. Pas de conférences, nous nous recueillir n’allons pas toutes les questions à la RAF va résoudre le Алаев. Bien sûr, après six mois, je reviendrai peut-être plus tôt », a expliqué le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE.

Moutko a dirigé à la RAF de 2005 à 2009. En septembre 2015-siècle après le départ de Nicolas Épais de son poste de président de l’organisation Moutko à nouveau en tête de l’organisation. Après un an, lors de la conférence de la RFS il a été réélu à ce poste pour quatre ans, en battant le nombre de votes Valeria Газзаева.

De 2008 à 2012 Moutko a occupé le poste de ministre des sports, du tourisme et de la politique de jeunesse de la fédération de RUSSIE, puis en 2016 était le ministre des sports du pays. En octobre dernier, a été nommé vice-président du gouvernement de la fédération de RUSSIE sur le sport, le tourisme et la politique de la jeunesse. En ce moment, 59 ans Moutko occupe également le poste de directeur du comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018″.