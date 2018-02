Artem Дзюба

MOSCOU, le 3 février. /Corr. TASS Veronica Советова/. L’attaquant Artem Дзюба doit profiter de l’occasion de revenir dans la slection de la Russie selon le football devant la maison de la coupe du monde, l’entraîneur de l’équipe Stanislas Tcherkesse provoquera sur le tournoi de la plus forte. À propos de cette TASS, a déclaré le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko.

Дзюба avec l’arrivée au poste d’entraîneur du zenit, Roberto Mancini, avant le début de la saison a cessé régulièrement de tomber dans la composition de l’équipe – l’attaquant a participé à 24 rencontres de premier league lors de la итальянце dans différentes compétitions (de 10 minutes) et a marqué deux buts. La solution de Mancini, qui a soutenu la direction du club, 29 ans, Дзюба n’a pas fait une équipe de l’hiver frais et travaillé à Saint-Pétersbourg avec le « Zénith-2 ». Le mercredi a été annoncé que jusqu’à la fin de la saison l’attaquant va agir sur les droits de la location de toula « l’Arsenal », qui, après 20 tours occupe la huitième place au classement du championnat du pays.

Moutko a noté que récemment discuté de la situation Дзюбы avec Черчесовым.

« Maintenant, la chose la plus importante que tout a commencé à s’entraîner dans leurs clubs, a déclaré Moutko. L’avance de deux matches amicaux (le 23 mars avec des brésiliens et 27 mars avec les français), qui détermineront la composition de l’équipe nationale. Tous les gars, il y a une chance, et de Дзюбы y compris, et chez Ivan de l’Union (défenseur, est également arrivé de « Zenith » dans « l’Arsenal » sur les droits de la location – env. TASS). Et cette chance faut en profiter, il est dans le destin ne vient qu’une fois ».

« Les gars et les entraîneurs maintenant il faut comprendre – voici maintenant, tout est mis en gage, et comme ils sont prêts, il en sera ainsi. Nous aurons le mois de [la formation] avant la coupe du monde, et dans ce segment il faut montrer, afin d’entrer dans la composition de l’équipe. Tcherkesse essaie d’être objective, et la chance de tout le monde a maintenant, j’ai été sur les frais, je le sais. Leur volonté, leur forme sera un facteur décisif pour l’inclusion dans l’équipe », a ajouté le vice-premier ministre.

Le championnat du monde aura lieu du 14 juin au 15 juillet à 12 stades dans 11 villes de la Russie. Environ une semaine après la fin de la coupe du pays (prévue pour le 13 mai, l’équipe russe se rendra à la collecte à l’Autriche, où, le 30 mai jouera contre le local de l’équipe. Le 5 juin, l’équipe de Черчесова jouera avec les turcs, à Moscou. Rivaux russes de la phase de groupe de la coupe du monde seront préfabriqués de l’Arabie Saoudite (14 juin), l’Égypte (19 juin) et l’Uruguay (le 25 juin).