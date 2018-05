Le président par intérim du vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. La célébration annuelle de la finale de la Coupe de Russie de football sur le stade Loujniki » élever le statut du tournoi. Une telle opinion TASS a exprimé le président par intérim du vice-premier ministre chargé des sports, du tourisme et de la jeunesse Vitali Moutko.

Le mercredi à Volgograd a été la finale de la Coupe de Russie. Pour la première fois dans l’histoire de la propriétaire du trophée est devenu « Activités » de la région de Léningrad, un outsider de premier league, de gagner jouant au Football de la ligue nationale (RÉPÉTITIONUNE) « avant-garde » (Koursk).

« Je crois qu’il serait sage de donner le statut de la Coupe et de jouer la finale sur la scène du pays. Tout d’abord, c’est la national arena, deuxièmement, le désir et la volonté de jouer sur la scène du pays – c’est génial », a déclaré Moutko.

« Nous avons tout le temps de discuter le statut de la Coupe de Russie après que les perdants disent que, dans ce tournoi, il n’y a aucun prestige, a poursuivi Moutko. – La coupe est le deuxième trophée en russie, le football, et dénigrer son statut est une affaire personnelle. Quand j’ai travaillé dans le « Zénith », et nous avons gagné la Coupe en 1999, c’était une victoire marquante, la moitié de la ville est venu à l’extérieur et vu ce trophée. Ne luttant pour la Coupe du pays, les clubs ont minimisé son prestige, pas de tournoi. »

Moutko a souligné que le prix du tournoi de croître. « Oui, cette année, finaliste reçoit 3 millions de roubles, vainqueur de 6 millions Mais au-delà des prix de la Coupe de l’vont augmenter », dit – il.

« Je ne pense pas que quelqu’un a bougerait pas entrée dans l’histoire du club de la victoire dans la Coupe. En outre, le vainqueur de la Coupe joue à la phase de groupes de l’europa League, ça coûte cher », a déclaré Moutko.

La dernière fois la finale de la Coupe de Russie s’est tenu à Loujniki en 2007.

