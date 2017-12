Moutko: les objets de la coupe du monde de football sont prêts à en moyenne de 80%

Le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko

© Sergey Bobylev/TASS

MOSCOU, 27 décembre. /TASS/. Tous les objets de la coupe du monde de football 2018 en ce moment, prêt en moyenne de 80%. A déclaré aux journalistes le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko.

Voir aussi

Sorokin succède Moutko au poste de président du comité d’organisation de la coupe du monde 2018

« Aeroflot » a déclaré qu’il n’avait relancé les tarifs des jours de la coupe du monde 2018

La FIFA a remercié Moutko pour la solution de l’EURO, prise dans l’intérêt de la préparation de la coupe du monde 2018

Le mercredi à la Maison du gouvernement de la fédération de RUSSIE s’est tenue la réunion du conseil de coordination de la préparation de la coupe du monde de football, sous la présidence de Vitaly Moutko. Les rapports sur l’état d’avancement des préparatifs de la coupe du monde, la tenue de la finale, le tirage au sort, à l’issue de l’organisation de la Coupe des confédérations été faites par le ministre des sports de la fédération de RUSSIE Pavel Kolobkov et le directeur général du comité d’organisation de la « Russie-2018 », Alexei Sorokin.

« Nous avons entendu des rapports de tous les ministères et les sujets de la fédération de RUSSIE. Discuté de toutes les questions d’infrastructure, des installations sportives et ainsi de suite. Le travail est très responsable, en moyenne, 80% du travail est fait, j’ai remercié. Sur un certain nombre d’objets – jusqu’à 90 pour cent », a déclaré Moutko.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.