Le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko

MOSCOU, 13 avril. /Corr. TASS Rustam … documentaire de cette/. Les résultats des clubs de football russes en coupe d’europe cette saison, permettent d’espoir pour l’avenir. Une telle opinion TASS a exprimé le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE Vitaly Moutko.

À l’issue des discours de leurs clubs dans евросезоне la Russie a montré le meilleur résultat dans l’histoire dans le tableau des coefficients de l’Union des associations européennes de football, en tapant 12,600 points, et le quatrième de la saison en cours après les commandes de l’Espagne, de l’Angleterre et de l’Italie. Cela a permis à la Russie de conserver la sixième place dans le tableau des facteurs de la saison-2019/2020 et le quota de six équipes, dont les trois a remporté la Ligue des champions. Quatre russes du club ont réussi à se frayer un chemin dans les séries éliminatoires, ce n’est arrivé depuis la saison 2010/2011.

« Je crois aussi que les clubs russes ont réussi – le résultat est assez bon, mais on peut jouer beaucoup mieux. Nous sommes cette année sont quatrièmes à l’issue de compétitions et d’entrer dans cette quatre – un bon résultat, ce qui permet d’espoir pour l’avenir, a déclaré Moutko. – Nous pouvons jouer mieux, et pour cela vous avez besoin d’expérience. Pas assez de niveau et d’habileté des joueurs, de rivaliser avec des équipes comme ça, les gars sont difficiles. »

Les dernières terminé евросезон joueurs du CSKA, qui a perdu de la somme de deux rencontres en 1/4 de finale de la Ligue de l’Europe de londres à l’Arsenal fc – 1:4-away et 2:2 de la maison.

« Dans l’ensemble, le CSKA se regarde très bien. Il est question d’un long banc, un tel nombre de joueurs de niveau européen de notre équipe, comme de « l’Arsenal ». Mais encore une fois, nous avons vu que Akinfeev et Golovin – les joueurs de niveau européen. Oui, et de voir comment les jeunes joué », a conclu le Moutko.