Moutko suspendu à la RAF, pour défendre son honneur dans допинговом scandale

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. Le vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE, Vitaly Moutko a suspendu ses activités en tant que président Russe de football (RFS), exercer les fonctions de chef de l’organisation jusqu’à six mois est Alexandre Алаев. Cette décision a été prise lundi lors de la réunion du comité exécutif de la RFS à Moscou.

La conférence de presse après la réunion Moutko a raconté qu’a demandé aux membres du conseil sur une question importante, « lié avec de très grandes interventions sur le sport russe ».

Le comité international olympique (CIO) avait déjà suspendu à vie par le vice-premier ministre de la visite des jeux Olympiques. La commission de la COI sous la direction de Samuel Шмида a conclu que, dans la Russie pendant les jeux Olympiques de Sotchi, quand Moutko a dirigé le Ministère des sports de la fédération de RUSSIE, il y avait destiné à la manipulation de dopage des échantillons des sportifs russes système.

Le vice-premier ministre a expliqué la décision de suspendre les activités de la RFS le désir de protéger leur honneur dans le tribunal d’arbitrage Sportif à Lausanne (CAS).

« Je ne peux pas être d’accord avec ce qu’ils disent à propos de Sotchi, a déclaré Moutko. – J’ai donc pris la décision que le mardi à mon procès, dans le CAS, pour contester la décision [de la destitution des jeux Olympiques] ». Le vice-premier ministre dans le même temps souligné que n’a pas encore décidé quel est exactement la question va s’adresser à la cour, et discutera de ce point avec des avocats mardi.

Que faire ensuite?

Exercer temporairement les fonctions du président de la RFS sera Алаев, occupant le poste de directeur général de l’organisation. Du mandat présidentiel Moutko continue d’agir de l’organisation, de sorte qu’il peut retourner à ses activités à tout moment dans un délai de six mois. Lui-même Moutko a expliqué que le reste au poste de vice-premier ministre et supervisera tous les sports de questions, y compris le football.

Il reste au poste de président du comité d’organisation de la coupe du monde Russie 2018″, mais n’exclut pas qu’il pouvait quitter son. La solution, selon le vice-premier ministre, le chef de l’etat, président du gouvernement et le conseil de surveillance. Dans le cas de soins Moutko avec ce post, la gestion complète du comité d’organisation dans ses mains prendra le directeur général en exercice de l’organisation Alexei Sorokin.

Comme il est devenu possible?

Moutko a profité du paragraphe 3 de l’article 32 de la Charte de l’EURO et du paragraphe 3 de l’article 29. Selon le premier, il a la possibilité de soumettre une demande au comité exécutif de courte durée de l’incapacité d’exercer ses pouvoirs (dans ce cas, à la période de la solution de la question de la COI). Dans ce cas, pourvoi est nommé premier vice-président (Nikita Симонян) ou vice-présidents (Sergey Прядкин ou Sergei Anokhin), mais tous les trois lors de la réunion du comité exécutif ont pris le récuser. Après cela, le comité exécutif, à la demande du président de l’organisation et en vigueur, particulièrement en cas de circonstances exceptionnelles a choisi de sous-Алаева.

La FIFA a remercié Moutko

Алаев, commentant la décision de Moutko, a déclaré que le vice-premier ministre doit le plus rapidement possible de revenir au poste de président de la RFU, parce qu’il connaît le football. Il a déclaré que sa propre nomination par intérim recrée l’armée. Selon lui, l’organisation sera de consulter Moutko sur diverses questions, car il est le plus expérimenté de l’homme en russie, le football.

Sorokin dans une interview avec un journaliste TASS a souligné que le vice-premier ministre a pris la courageuse et peut-être forcé la décision. La question de l’avenir Moutko le comité d’organisation de la « Russie-2018 » sera discutée plus tard, a noté Sorokin.

Симонян a appelé Алаева le plus fidèle candidat au poste de sous-président. Selon le premier vice-président de l’organisation, Алаев a une grande expérience de football et est un jeune spcialiste.

Алаев a commencé à travailler à la RAF en 2007, dans la seconde moitié des années 2000, a été le chef de la division de la plage de football de l’EURO, ainsi que le directeur de l’équipe de Russie de football de plage. Dans le début des années 2010 a occupé le poste de vice-directeur sportif Russe de football de l’union, en 2012-2013 a été directeur exécutif de l’organisation. Le 18 décembre 2013, est devenu directeur général de la RFS, à partir de mars 2016 cumule ce poste avec le poste de secrétaire général de la RFS.

La fédération internationale de football (FIFA) a remercié Moutko pour sa décision de suspendre ses activités en tant que chef de la RFS et a indiqué qu’elle [la décision] a été prise dans l’intérêt de la préparation de la coupe du monde en 2018. Selon un communiqué de la FIFA, l’éventuelle décision du vice-premier ministre de la fédération de RUSSIE de quitter le comité d’organisation de la « Russie-2018 » n’aura pas d’effet sur le succès de la préparation pour le tournoi.

La modification de la limite reportée

Précédemment Moutko a exprimé à plusieurs reprises, que la réunion peut être adopté une nouvelle limite de légionnaires, qui entrera en vigueur dès la saison prochaine. Le groupe de travail du comité professionnel de football de l’EURO a préparé un projet de modification de la limite sur le schéma « 10+15 » dans la demande, pour laquelle six joueurs étrangers autorisés pour effectuer une demande sans restriction, et les quatre autres peuvent être réclamés par un supplément en cas de conformité aux trois critères de qualité. Le comité exécutif a décidé de modifier la proposition à la prochaine réunion, qui doit passer en janvier.

Moutko a révélé quelques détails de changements futurs. À partir de la saison-2020/21 dans le championnat de Russie sera introduit une nouvelle limite sur le schéma dans la demande (les options possibles « 7+18 » ou « 8+17 »). Lorsque les légionnaires seront distribués par des critères qualitatifs, sera introduit le concept de « homebrew joueur », ainsi que le plafond de salaires pour un premier contrat professionnel d’un jeune joueur de football.

D’autres solutions

Moutko a également révélé que, en 2017, l’EURO a réussi à rembourser toutes les dettes, mais encore en 2015, ils représentaient environ 2,6 milliards de roubles. Les plans pour l’année prochaine positif: on suppose que le budget de l’organisation pour la première fois des бездифицитным. Les revenus de la RFS en 2018 devrait être d’environ 3,4 milliards de roubles, les dépenses à peu près autant.

RFS délégué de la ligue nationale de Football (RÉPÉTITIONUNE) et la ligue de football Professionnel (PFL) le droit à l’organisation de la compétition jusqu’à l’été 2022. Les droits actuels sur la tenue de la compétition, les deux ligues se termine à la fin de la saison 2017/18.

Les membres du comité exécutif de l’EURO ont discuté des résultats de l’équipe de Russie en 2017, ainsi que les objectifs pour l’année 2018. La préparation de l’équipe nationale à la coupe du monde ne sera pas différente de la préparation à la Coupe des confédérations.

La collecte avant le tournoi de l’équipe tiendra en autriche à Innsbruck, où, le 30 mai joueront contre les locaux de l’équipe nationale. Après son retour à Moscou est prévue pour le match contre l’équipe de la Turquie, qui doit passer sur le nouveau stade « Dynamo » au début de juin. Moutko a également noté que le match contre les français, le 27 mars, ne sera pas dans le « Loujniki », comme prévu, sur scène, « Saint-Pétersbourg ».

Le comité exécutif a également approuvé la pétition « Rubis » de changement d’entité juridique. Moutko a souligné que le club doit strictement respecter toutes les exigences et, avant tout financières.