Entraîneur-chef du FC Lokomotiv Yuri Mucosal

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 8 avril. /TASS/. Moscou, le club de football « Locomotive » après la victoire « Rostov » est de retour dans la course pour la première place dans le championnat de Russie et a montré à tous qu’il est bel et bien vivant. À propos de cette conférence de presse, a déclaré le coach des cheminots Yuri Mucosal.

Le dimanche, « Locomotive » sur son terrain a battu « Rostov » avec un score de 1:0. Le seul but à la 47e minute a marqué Jefferson Farfán.

« Cette de la victoire est revenue en « or » de la course, et puis nous avons commencé à débiter le compte, nous sommes encore en vie et en bonne santé. Aujourd’hui, l’équipe a joué sur le résultat, il était difficile, parce que « Rostov » est toujours bien en défense, il a mis le jeu. Nous avons bien joué en première mi-temps, mais ne disposaient pas des déplacements rapides de la balle, la vitesse et le risque à l’intérieur de la surface de réparation, à la pause y prêtiez attention. En ce qui concerne buts, bravo les gars, ont la position que nous avions prévu, parce que lorsque directe des écoulements de « Rostov » bien joué », a déclaré Mucosal.

« Alexandre Коломейцев et Dmitry Tarasov a joué très bien, mais il faut mettre en évidence non seulement, mais de toute l’équipe, parce que, après la défaite de la « Амкара » (1:2, 31 mars – env. TASS) pas facile d’acquérir de la stabilité et de la confiance. Les joueurs, bien fait, en effet, « Rostov » n’a eu aucune chance. En ce qui concerne Anton Миранчука, il микротравма, c’est pourquoi il a été remplacé dans le précédent match. Nous ne pouvons pas risquer, mieux lui donner une pause, de sorte qu’il est intervenu dans le jeu », dit – il.

À la question à quelqu’un en premier lieu, « Locomotive » coût de prolonger le contrat, l’entraîneur a répondu: « nous avons une équipe, je suis satisfait tout le monde et mène une « Locomotive » des objectifs plus élevés. Nous n’avons pas 11 joueurs, et le 22, parce que c’est une véritable équipe qui a survécu à des moments difficiles et s’ouvrant avec honneur et dignité. Il est très important, une équipe de microclimat, et après la défaite de la « Амкара » aujourd’hui, j’ai vu cela, tout commence à nouveau, surtout que les joueurs ont rebondi après les matches ».

Après 25 tours du championnat de Russie « Locomotive » est en tête dans le classement, en tapant 52 points après 24 matches.