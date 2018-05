Alexis Миранчук, Jefferson Farfán et Anton Миранчук (de gauche à droite)

MOSCOU, 12 mai. /TASS/. L’attaquant de club de « Locomotive » de Jefferson Farfán a demandé d’aller chez le personnel d’entraîneurs plus tôt pour rentrer à la maison, et le défenseur de Vedran Чорлука et le milieu de terrain Igor Denisov ne jouera pas contre Arsenal en raison de blessures. Ce sujet TASS a déclaré l’entraîneur-chef Yuri Mucosal.

« Farfán – la seule personne qui a demandé d’aller. En raison de blessures dans Tulu ne pas se rendre Чорлука et Igor Denisov, à cause de la busting jeu de cartes, manquera Vladislav Ignatieff. Ils sont tous allés à la pause, avant d’équipes avant. Les autres s’entraînent et se préparent à un match », dit – Mucosal.

Le 5 mai « Locomotive » dans le match de la 29-ème tour championnat russe a battu saint-pétersbourg « Zénith » avec un score de 1:0 à l’avance et est devenu le champion de la Russie. Dans le dernier tour du tournoi le 13 mai, les cheminots sur la check-out jouera contre тульского « l’Arsenal ».

