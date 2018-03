Musée pouchkine inaugurera l’exposition, dans le centre COMMERCIAL de la Métropole de Moscou

Le centre COMMERCIAL « Metropolis »

© Alexandre Krasnov/TASS

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Musée national des beaux-arts au nom d’A. S. Pouchkine ouvrira multimédia de l’exposition « le Déjeuner sur l’herbe », le 15 mars. Elle sera organisée dans la capitale un centre commercial « Metropolis », a annoncé mercredi le service de presse du musée.

Les créateurs ont décidé de fantasmer sur le fait, que serait-il arrivé si le public a pu devenir une partie de l’art. Pour ce faire, ils ont fait appel à l’expérience des peintres impressionnistes, qui ont fait de la recherche de nouvelles expériences le thème central de son oeuvre, a souligné dans un musée.

Dans l’atrium central du centre COMMERCIAL « Metropolis » apparaît spécialement créé pour l’exposition cube blanc, dans lequel en plus de la projection de la peinture de Monet « le Déjeuner sur l’herbe » les spectateurs verront les images des toiles d’Auguste Renoir, Alfred Sisley, Camille Pissarro et d’autres impressionnistes français de la collection du musée des beaux-arts. A. S. Pouchkine. Seulement l’exposition sera présentée à neuf d’artistes et de 18 lames. Avec l’aide d’une application de réalité augmentée pour les appareils mobiles « Artefact », les visiteurs peuvent obtenir des informations sur tous les films et écouter l’audioguide.

« Dans sa peinture les peintres impressionnistes ont découvert que de nouvelles expériences autour de nous un peu partout, dans les plus simples et sans prétentions motifs, vous pouvez trouver étonnant de la poésie et de la beauté. Le secret de leur étonnamment facile et solaire de la peinture est assez simple… pour cela il suffit d’un peu de reconfigurer son regard… et de voir la vie comme l’espace coloré, indique le service de presse du mot de marraine du projet d’Alexandra Se.

L’exposition peut être visitée jusqu’au 4 avril.