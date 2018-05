MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Musée national des beaux-arts. A. S. Pouchkine a commencé la collecte de fonds pour l’achat de la baguette magique – le monument de l’egypte ancienne art de l’époque de l’empire du milieu. Ce sujet communique le service de presse du musée de lundi.

« La veille de son anniversaire GMII. A. S. Pouchkine annonce la collecte de fonds pour l’acquisition de la baguette magique – un monument unique de l’ancien égyptien de l’art de l’empire du milieu (XIXE-XVIIIE siècle avant j.-c.) de la collection K., Данелии. Pour l’achat de ce précieux document, vous devez rassembler 6 millions de roubles », – dit dans le message. Faire un cadeau à Пушкинскому musée peut tout sacrifier n’importe quelle somme sur le site officiel du musée.

Baguette magique – l’un des rares exemples de l’ancien égyptien de l’artisanat artistique. Dans le monde des musées et des collections privées stockées en seulement 240 verges et leurs fragments. La plupart d’entre eux détient dans la technique de la gravure et seulement à une dizaine de couverts барельефными images. Très bien conservé, le bâton de la collection privée s’applique à ces échantillons.

« En outre, parmi les représenté sur la pièce de bois de formes sont présents à des personnages qui n’apparaissent pas sur les mêmes monuments. C’est la forme d’un taureau, d’un style à la tête d’un âne, face à des singes et павиана avec les pattes », – a noté dans le musée. Baguette provient de la collection d’antiquités, y compris les antiques recueillies chirurgien australien Harley Baxter. Dans sa galerie K., Данелии le bâton a frappé avec l’un des européens les ventes aux enchères.

GMII. A. S. Pouchkine fêter un anniversaire le 31 mai. Le musée atteint l’âge de 106 ans. « Grâce à la collection de cette exceptionnelle exposition, nous retiendrons le plus rare exemple de l’egypte ancienne de l’art pour nos visiteurs et pour les générations futures », a déclaré le directeur du musée de la Marina de Mulets, dont les mots mènent dans le service de presse.

Actuellement la collection musée des beaux-arts dispose de deux monuments de ce genre, tous les deux, ils viennent de la collection de S. S. Golinitchef (1856-1947). Depuis plus de 30 ans Golinitchef à plusieurs reprises voyagé en Egypte et a ramené de là, une grande partie de sa collection des antiquités du moyen-orient, насчитывавшей plus de 6 mille objets. Beaux monuments de la ville à partir d’elle on peut voir maintenant dans la salle du musée Égyptien, y compris la baguette magique de l’époque de l’empire du milieu. Un fragment d’un autre bâton est stocké dans запаснике.