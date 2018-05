Musicien de jazz, Michael Альперин est mort à Oslo, après une longue maladie

Michael Альперин

© Tore Sætre from Wikimedia Commons

OSLO, le 11 mai. /Corr. TASS Yuri Михайленко/. Un musicien de jazz, compositeur et pianiste Mikhaïl Альперин est décédé vendredi dans la capitale de la Norvège après une longue maladie à l’âge de 61 ans. Ce journaliste le TASS a déclaré Peter Турнквист – le recteur de l’académie de Musique d’Oslo, où Альперин enseigne depuis 1993.

« Michael est décédé ce matin après une longue lutte contre le cancer. Autant que je sache, il était entouré d’un soin, à côté de lui se trouvait son épouse. Jusqu’à tout récemment, il a continué à enseigner et avais l’intention de donner quelques concerts, a déclaré l’interlocuteur de l’agence. – Il a été l’un de ceux qui a contribué à créer dans l’académie de la chaire de jazz, et de nombreuses années inspiré comme nous, ses collègues et les étudiants, qui le traitent avec respect ».

Comme l’a souligné Турнквист, Альперин « capable de dire sur la musique de nombreux langues, du jazz à la musique classique et la musique populaire, a uni par les russes et norvégiens motifs pour créer votre propre langue unique ».

Альперин est né en 1956 dans la ville de Kamianets-Podilskyï de la RSS d’ukraine, et les premières années passé dans le sud de la RSS de Moldavie, intégrant de nombreuses traditions musicales de ces lieux. Dans les années 1980, il a fondé le premier moldave quartet de jazz, et en 1988, a commencé à collaborer avec валторнистом Universitaire de l’orchestre symphonique de la philharmonie de Moscou Arkady Шилклопером. Leur premier album commun Waves of Sorrow (« Vague de tristesse ») dans les années 1990 a publié allemande de la compagnie de disques ECM Records. Dans la même année Альперин et Шилклопер fait équipe avec le chanteur et этнографом Sergey Старостиным formé le collectif Moscow Art Trio.

En 1991, Альперин déménagé en Norvège, a travaillé avec des musiciens, provenant de divers pays et de musique, a enregistré plus d’une douzaine d’albums, sans compter les salles de concert, beaucoup de tournées.