Муугли, Мучандр et Мурусик dans notre forêt

La plupart des touristes viennent dans Приокско-Mitoyenne de réserve, pour voir des bisons

Ici vivent les bisons, les bisons et les chauves-souris. Non, ce n’est pas un sauvage de l’île, et tout à fait civilisé Serpoukhov district de la région de Moscou. Nous avons visité le Приокско-Terras la réserve — le seul dans la Banlieue de moscou. Expliquons pourquoi il vaut la peine de venir ici волонтерить, est-il possible de connaître le bison « en personne » et que, soudain, face à lui-nez-à-nez.

« Caresser le bec de l’aurochs »

« Les bénévoles demandent toujours: « Et moi lanceront caresser le bec de l’aurochs? » Malheureusement pour eux (et heureusement pour les irréductibles), ce n’est pas prévu, dit un bénévole Elena. — Ils auraient probablement apprécié le repassage du bec… Mais les animaux sauvages doivent rester sauvages ».

Le furet aime les câlins avec les invités

Приокско-Mitoyenne réserve a été créée en 1945. En ce moment, dans les forêts de bêtes était un peu, c’est un cerf, cerf, sangliers, castors importé spécialement. « Et le wapiti, très probablement, il est venu », ajoute — t-employé de la réserve naturelle de Sergey, qui passe pour nous une visite guidée. Même ici, il ya des chauves — souris sur les arbres, même suspendus « nichoirs ». Il ya des escargots en hiver, ils dorment et en été volontairement rampent sur la terre, à la joie venant des enfants. Il ya un blanc furet, qui vit dans une boîte avec du foin et aime les câlins avec les invités.

La plupart des animaux se cachent des gens — le sanglier ou le cerf y voir très difficile. Mais bisons, vous pouvez considérer le bien — ils vivent dans un chenil. Depuis 1948, ici sont élevés spécialement. Dans les années 20 du siècle dernier dans le monde, on comptait 60 bisons. Aujourd’hui dans le monde environ 7000 — n’est pas suffisant pour exclure ces animaux du livre Rouge.

Les bisons doivent rester sauvages, afin que les gens « parlent » avec eux le moins possible

Cette réserve est un des plus petits de la Russie. Mais зубровый chenil ici d’un grand: il peut vivre jusqu’à 60 bêtes. Les animaux mettent bas chaque année — cela montre qu’on est bien. Des enfants dans les dix mois de emmènent dans un « jardin d’enfants », sinon les aînés seront отпихивать de la mangeoire. Là, ils sont au maximum isolés de personnes: elles ne permettent pas seulement des touristes, mais la plupart des employés de la réserve naturelle. À 2,5–3 ans transportent sur la volonté de, sauvages dans les forêts de russie, — bien que quelqu’un, bien sûr, partent pour se reproduisaient ici plus loin. « On estime que 20 millions de seront sur la volonté de courir, chenils seront pas nécessaires », — dit Sergey.

« Bon gars »

« Quand je suis venu ici, ne pouvait pas distinguer le bison de bison », — dit Sergey. Distinguer leur personne et la vérité est difficile: c’est les parents les plus proches, ils peuvent même se croisèrent et donner une descendance viable. En général, les bisons vivent en Amérique du Nord, mais ici, dans la réserve, il y a une famille. « Bisons sociables gars, компанейские, raconte Elena. — Ils ne sont pas timides, comme les bisons ».

Profane à peine lui-même la garantie de bison de bison

Elena est née dans la région de Serpukhov et, comme n’importe quel local de l’enfant, de l’enfance rendue dans la réserve naturelle des excursions. Un jour, vu l’annonce avec une invitation pour une journée de travail. « Réuni un groupe de gens au hasard, dit — elle. — Nous sommes allés faire une sorte de corvée, à mon avis, peindre la clôture. Et en parallèle parlé avec le personnel ». Lena a été impliqué, est devenue de venir régulièrement, le temps lui-même a été un employé — organisé d’autres bénévoles.

Que fait une personne dans la journée pour arriver à quelque chose, pour nettoyer la piste et la teinture des clôtures? « Nous avons un morceau de la faune et entouré de zones densément peuplées, explique Lena. — L’oxygène, les oiseaux. À nous même de la région de Kalouga viennent de la faire long chemin à parcourir ». Parfois, viennent поволонтерить comme une soirée d’entreprise inoubliable — une bonne alternative conversations avec de l’alcool. Souvent viennent en famille avec les grands-mères et des jeunes enfants. « La plus petite à un bénévole nous avons eu un an et trois mois, explique Lena. — Il a vraiment travaillé, qu’bâtons, purifiant le sentier.

Elena волонтерит dans la réserve depuis plusieurs années

Des bénévoles uniquement sous la surveillance du personnel. Les bisons — pas de prédateurs, ils mangent de l’aliment et de l’herbe, mais de nuire à un homme capable de tout à fait. Le mâle adulte pèse sous une tonne, la femelle — près de 700 kg, et certains d’entre eux sont très méchants. Bien que Lena dit qu’ils sont « bons » et ils коровьи les yeux. La sous-famille des vaches avec eux est vraiment un bœuf. Par conséquent, Sergey appelle ici tous les veaux, les vaches et les taureaux.

Les animaux vivent en famille dans des enclos fermés — chambres spacieuses, près de 500 à 700 mètres, mais sont capables de sauter par-dessus la clôture. « Le guide a mené un groupe, regarde — le bison est au milieu de la piste, raconte Elena. — Il a dit: tous, notre visite terminée, venez en arrière ». Mais la fille du fondateur de la réserve naturelle, Maria Mikhailovna Заблоцкая, racontait que la face de la piste avec un grand taureau. « Elle lui agita disant: » salut, dit Jean. — Et ils se sont séparés de leurs affaires ».

Les animaux vivent dans des enclos spacieux

Et tout de même bénéficier les « face à face » avec un bison n’est pas la peine. Par conséquent, dans les granges passent les spécialistes. Et deux par deux et avec des bâtons. « Le bâton besoin, non pas pour le bison « gagner », et pour la distraire, — dit Sergey. — Une personne travaille, l’autre surveille la bête. Jamais il n’attaque pas juste il t’avertir que tu as tort. Si le bison d’attaque, il faut lui un bâton de jeter et d’avoir le temps de s’enfuir ».

Un employé de la réserve naturelle de Sergey

Les différents caractères

« Je pensais que je n’apprends pas l’aurochs « en personne ». Et comme il est allé à la молодняку, qui d’habitude ne suis, — dit Sergey. — Regarde — ils ont de la gueule d’inconnus ».

Une famille de bisons dans le chenil est un mâle et trois ou quatre femelles. Les « garçons » vivent en moyenne dix ans de moins « filles ». Par conséquent, lorsque les mâles vieillissent, leur « harem » donner à quelqu’un de plus jeune. Bien que parfois les personnes âgées copient des comptes trop tôt: le couple « retraités » — quinze ans Муугли et son aveugle femelles — bientôt naîtra le petit.

Les bisons sont semblables à des vaches, ici appelé « les gentils »

— Et les vaches prennent toujours un nouveau taureau ou doit-il prouver leur valeur? — demande à Lena.

— Où sont-ils disparaîtront, le taureau est grand, et les vaches petits, répond Jean. — Même si Мучандром drôle. Y a vécu avant Муфел, le vieil homme, il a été emmené. Il était grand, méchant. Au lieu de lui injecte un jeune Мучандра. La vache sa chassé! Mais il est de l’ordre imposé, maintenant tout comme prévu.

Tous les bisons, nés dans un chenil, appelé à Meaux et Mu — en fonction du sous-type. Quand un animal, donner un nom, personne ne sait encore ce que lui est le caractère. C’est pourquoi le méchant mâle ici appelle affectueusement — Мурусик. « Et la femelle chez lui Мурзыка, c’est leur veau l’année dernière, a déclaré Sergei. — Il n’est pas montré, mais de cette fusion du mélange doit avoir été méchant arriver ».

Le personnel de la réserve naturelle connaissent le caractère de chaque animal. « Aux « retraités » je n’aurai pas peur d’y aller, et à Мурусику et d’essayer je ne vais pas », — dit Sergey. Et le moment le plus dangereux — la période de reproduction, gon, il tombe en septembre-octobre. Bien que les hommes n’ont rien à partager, chacun son « harem », eux, dans le programme consomme, qu’il faut se battre. Les gens à ce moment, il est préférable de rester à l’écart de clôtures.

Les bisons avec le temps, produisent à volonté

En général, les bisons, comme d’autres animaux sauvages ici, préfèrent ne pas communiquer avec les gens une fois de plus. Oui, et s’efforce de communiquer avec eux autant que possible.

— Il est important qu’ils restent sauvages, ne constituent pas des vaches, — dit Sergey. — Pour eux, c’est celui qui apporte la nourriture.

— Il cet homme ne saura même pas dans le visage?

— Il souffre, sourit Lena. — C’est bien.

Bella Volkova