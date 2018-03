Namur en mai 2018: le retour du cabaret à thèmes

Le cabaret se déclinera en trois grands spectacles et confirme ainsi son succès pour la 23e édition du festival des Arts forains « Namur en mai », organisé par l’asbl NEM (du 11 au 13 mai). Autrefois situé sur la place Saint-Aubain, il occupera cette fois l’espace de la place Maurice Servais. 25 numéros seront joués par plus de 20 artistes et répartis dans trois spectacles d’une durée de 1h30. Chacun des spectacles est construit autour d’une thématique.

L’hypnose, la jonglerie et l’effeuillage

Le « cabaret des illusions » fera la part belle au mentalisme, à l’hypnose ou encore à l’ombromanie. Le « Grand cabaret » adoptera quant à lui des airs de cirque avec des spectacles construits autour de l’humour, de la jonglerie, de la contorsion et autres disciplines circassiennes. Enfin, le « cabaret coquin », qui avait récolté un franc succès l’an passé, revient avec quatre artistes proposant des shows burlesques, d’effeuillage, de pole dance ou encore de contes coquins.

Situé désormais sur la place Maurice Servais, au centre de Namur, le cabaret pourra accueillir jusqu’à 400 personnes, principalement assises à table. Outre ce cabaret, quelques spectacles ont d’ores et déjà été annoncés, dont un spectacle de haute voltige, un spectacle engagé questionnant sur les problématiques sociétales ou encore l’indispensable spectacle de feu, mais qui se veut « très scénographique, poétique et dansant ». Enfin, un spectacle inédit « Squash » (Cie les 3 points de suspension) est également annoncé comme une première mondiale.

Programme complet dévoilé à la mi-avril

Du côté de la billetterie, deux pass de trois jours sont disponibles uniquement en prévente, dont l’un est prioritaire. L’achat de tickets prioritaires pour un spectacle sera toujours possible et des billets « parcours thématiques » seront mis en vente également dès le 18 avril, date à laquelle l’affiche complète sera dévoilée.

En 2017, le festival avait accueilli environ 180.000 visiteurs. Namur en mai bénéficie de subsides publics à 50%, dont notamment 100.000 euros de la Ville de Namur et 22.500 euros de la Province.