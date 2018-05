Namur en mai: les saltimbanques sont là !

Ce vendredi après-midi, c’est le lever de rideau de Namur en mai, à 13 heures trente. Une soixantaine de compagnies, dont une vingtaine de nouvelles créations vont donner 330 représentations sur les trois jours que dure le festival des arts de la rue et du cirque. Parmi ces compagnies, Barada Street présente une comédie musicale acrobatique. C’est un duo à l’humour anglais en mime et chansons, accompagnés par les ukulélés et surtout avec des acrobaties qui ont l’air de rien. Et pourtant, Jouri porte Richard à la force de ses bras et de ses jambes. Pour Jouri, le plus difficile c’est que toutes ses acrobaties aient l’air léger et aérien. « Surtout quand je porte Richard sur mes mains » explique-t-il.









La compagnie Vibrato mécanique, venue de France. Heidi, la femme orchestre et Gernard, l’homme tubéoniste.

– © Monika Wachter – RTBF

Le karaoké de la communion du rire

Toujours de la musique et du chant en duo mais dans un tout autre registre avec la compagnie Vibrato mécanique, venue de France. Heidi est la femme orchestre et Gernard l’homme tubéoniste comme il dit. « Je joue de l’hélicon, de l’accordéon, du concertina, de la trompette. Mais tout séparé. J’arrive pas à faire tout en même temps. » Ici, ils ont amené un harmonium d’église déjanté et un rouleau de papier peint avec un texte pour faire un karaoké, une façon de communiquer avec le public. « On a constaté qu’avant, les gens allaient à la messe et chantait. Et les gens ne chantent plus. Donc on voulait amener le chant aux gens. C’est ce moment de partage. »









Cirque & Pique, un cirque à puces revisité. Frissons et démangeaisons garanties par la compagnie Mister Alambic – © Monika Wachter – RTBF

Le bon vieux cirque à puces revisité

Le cirque de puces de la compagnie Mister Alambic a revisité le genre. Chez eux, les puces font leurs stars, sont férues de lecture ou adorent plier les papiers pour faire de jolis origamis. Et comme chez les vampires, ils ont leur nourriture sur place sous la forme … d’un homme qui est aux petits soins avec elle et les laisse sucer son sang. Du pure délire, à déguster.