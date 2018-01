Namur Expo se met en ordre, notamment pour organiser des événements musicaux

Le Bep, le bureau économique de la province de Namur, propriétaire de Namur Expo, a demandé un nouveau permis d’environnement de classe II.

On se souvient de plusieurs gros concerts organisés à Namur Expo en 2016, comme la venue de Maître Gims ou de la soirée « God Save the nineties ». A l’époque, la société qui exploite les lieux, Arthexis ne disposait pas du permis nécessaire. Elle a donc voulu se régulariser pour pouvoir continuer à organiser des foires et des concerts. Mais de moindre envergure. Pour un public de 2000 personnes maximum.

« Le but n’est pas d’organiser à nouveau des concerts de grande ampleur comme ceux qu’on a connu (même s’il n’y en a pas eu beaucoup), déclare Olivier Granville, directeur du secrétariat du Bep. Il s’agit d’avoir une exploitation raisonnable du palais, dont le métier premier reste l’exposition et son utilisation à des fins événementielles. On parle ici de 2000 personnes, soit trois fois moins que par le passé (…) En fonction du permis que nous recevrons et des impositions qui y seront fixées, on reverra Arthexis pour convenir avec eux le type d’événements qu’il sera désormais possible d’organiser. »

Le problème, poursuit notre interlocuteur, c’est que « les vedettes veulent beaucoup de place. Et ici, elles étaient justement intéressées par ce qu’il y avait moyen de mettre en place légalement. Au sens où les pompiers autorisaient 6000 personnes maximum. Mais à partir du moment où l’on a droit qu’à 2000 personnes, ce ne seront plus les mêmes organisateurs qui nous contacteront. On part clairement dans des activités d’un autre gabarit. »

Un public qui doit aussi pouvoir se garer à Namur Expo

Le souci du parking reste une inconnue pour le Bep. Sur papier, il y a bien un projet de 400 places à l’arrière du bâtiment, mais, tout dépend de la position de la Ville par rapport à l’occupant actuel du terrain, le club de foot de l’UR Namur.

« Ce projet, on l’a fait étudier pour voir s’il rentrait dans une épure budgétaire, confirme Olivier Granville. Le coût de construction de ce parking (sur le site occupé actuellement par l’UR Namur) représente environ 1,5 millions d’euros. A un moment donné, il avait été question que l’UR Namur puisse arriver sur l’autre rive de la Meuse, par les terrains de l’Adeps. Dans cet esprit-là, nous avions étudié un projet. Maintenant, si l’UR Namur reste là, cela ne dépend pas de nous. Nous ne souhaitons pas que quiconque déménage. Simplement, si le club déménage un jour, y développer un parking nous intéresse. »

L’enquête publique concernant le nouveau permis d’environnement de classe II a démarré le 27 décembre et se termine le 17 janvier.