A cause des travaux qui y ont lieu, le feu d’artifice du Nouvel An ne sera donc plus tiré depuis la pointe du Grognon mais bien depuis le quai des Jonquiers.

Selon le quotidien La Meuse qui a contacté les organisateurs, cela ne changera pas grand-chose pour les spectateurs. Les meilleurs points d’observation restent les différents ponts qui traversent la Meuse, ainsi que les quais.

Rendez-vous à 23h50 dimanche pour voir le spectacle.