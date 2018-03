Namur: Maxime Prévot sera bien tête de liste cdH pour les élections communales d’octobre

En soi, c’est tout sauf une surprise. Par contre, ce qui est plus notable, c’est que le bourgmestre de Namur a finalement conservé le sigle officiel du cdH. On sait que l’ancien ministre wallon a longuement hésité à emmener une liste d’ouverture avec une appellation mieux adaptée aux réalités locales namuroises. Comprenez : les partis traditionnels n’ont plus vraiment la cote dans les sondages…

Mais finalement, c’est sous le sigle officiel des centristes Humanistes que la liste a été présentée ce vendredi matin.

En deuxième position, on retrouve Geneviève Lazaron (l’actuelle députée provinciale, qui devrait également tirer la liste provinciale). Viennent ensuite les échevins sortants Tanguy Auspert et Stéphanie Scailquin. Le 5ème candidat est aussi le plus jeune de la liste : Franco Mencaccini, qui est âgé de 23 ans.

L’échevin des Sports, Baudouin Sohier, est en 47ème et dernière position. Cécile Crèvecoeur, qui fut échevine quand Maxime Prévot était ministre, figure quant à elle à la 12ème place de la liste.

Notons qu’une bonne moitié des candidats sont des nouveaux venus en politique.