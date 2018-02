Namur: un nouveau tracé plus cohérent pour le marché du samedi

Depuis des années, le marché de Namur attire chaque samedi les badauds mais aussi les habitués qui viennent y acheter fruits frais ou vêtements. Mais à partir du 3 mars, le marché va faire peau neuve. Cela fait plusieurs années que la ville de Namur travaille en collaboration avec des représentants élus des marchands ambulants avec pour résultat cette modification du tracé. » Pour l’axe rue de Fer – rue de l’Ange rien n’a changé mais nous avons relocalisé les commerçants qui se trouvaient place du Palais de Justice sur la rue de Bruxelles. De cette façon, ils ont une visibilité beaucoup plus importante » explique Luc Gennart, échevin namurois des voiries. » En plus de cela, nous avons voulu ajouter une signalisation pour indiquer les différents pôles du marché : alimentation, prêt-à-porter, etc… afin que les gens sachent précisément où ils doivent aller pour trouver ce qu’ils cherchent. » Côté parking, l’Université de Namur continuera à mettre ses emplacements à disposition, comme elle le fait depuis juillet, ce qui permet un accès plus aisé à la rue de Bruxelles où se situera le pôle alimentaire.

Meilleure répartition des emplacements pour les maraîchers

Les commerçants relocalisés se sont vus attribuer une place en fonction de leur ancienneté sur le marché. Ainsi, les plus anciens ont le privilège d’occuper les places les plus avantageuses au niveau de la fréquentation. » C’est quelque chose de très important sur un marché, les plus anciens ont les places les plus proches du centre-ville et les plus jeunes, les plus éloignées » confirme Luc Gennart. » C’est, bien sûr, le fruit d’un accord pris il y a plusieurs mois déjà « .

Des marchands satisfaits

Du coté des marchands, les échos sont plutôt positifs. » Grâce au groupe de travail lancé par Luc Gennart et le service des marchés, nous avons pu trouver une cohésion avec les commerces sédentaires et résoudre les problématiques liées à la présence de marchands ambulants à Namur le samedi matin. » se réjouit Freddy Trabucco, l’un des représentant des marchands ambulants » Ce plan va changer la donne, notamment pour les vendeurs de fruits, car nous avons décidé de réduire la taille des étals pour permettre d’accueillir plus de marchands. Le service des marchés a vraiment été à l’écoute de nos revendications et le nouvel aménagement est relativement bien. » Le premier marché nouvelle mouture aura lieu samedi 3 mars au matin.