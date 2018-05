Narychkine des notes d’application de la pression et de la provocation dans les relations intergouvernementales

Le directeur du Service de renseignement extérieur, Sergueï Narychkine

© Alexander Shcherbak/TASS

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. Le directeur du Service de renseignement extérieur (SVR) de la Russie, Sergueï Narychkine relève de la pratique de l’utilisation de techniques de pression et de provocations dans les relations intergouvernementales », ainsi que la responsabilité nombre de pays occidentaux pour l’intensification de déstabilisation dans les régions du proche et du Moyen-Orient. En tant que chef de bureau de presse de la CBP, Sergueï Ivanov, le chef du Service de renseignement extérieur a déclaré le 4 mai à Pékin lors de la première Réunion des dirigeants des services de renseignement des états membres de l’organisation de coopération de Shanghai (OCS).

« Le directeur du SVR de la Russie dans son discours, a souligné, en particulier, la responsabilité nombre de pays occidentaux pour l’intensification de déstabiliser les régions du proche et du Moyen-Orient, l’utilisation de techniques de pression et de provocations dans les relations intergouvernementales, a appelé à une action conjointe de prévention de transformer le nord de l’Afghanistan en un tremplin pour ИГИЛ (l’organisation terroriste « etat Islamique », interdite en RUSSIE – env. TASS) et d’autres organisations terroristes », a déclaré le représentant de la CBP.

Les participants à la réunion de Beijing « ont échangé des évaluations des menaces et des appels sur l’espace de l’OCS, ils ont les moyens de renforcer les synergies services de renseignement en matière de lutte contre le terrorisme international, ainsi que d’assurer la sécurité du sommet du Conseil des chefs d’etat de l’OCS en retard », a déclaré Sergueï Ivanov.

Les participants à la réunion ont adopté le vice-président de la république populaire de CHINE, Wang Qishan et membre du bureau politique, secrétaire général de la Politique de la commission juridique du comité central du PCC Guo Шэнкунь.

En outre, Sergueï Narychkine a tenu des rencontres bilatérales avec les dirigeants des services de renseignement des pays de l’OCS.

« Décidé d’organiser des réunions dans ce format, chaque année à la veille d’un sommet du Conseil des chefs d’etat de l’OCS », – a dit le chef de bureau de presse de la CBP.