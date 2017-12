Nationale le prix littéraire du nom de Valentin Raspoutine créé en Sibérie

Valentin Raspoutine

© Michael Fomitchev/TASS

IRKOUTSK, le 21 décembre. /TASS/. Nationale le prix littéraire du nom de l’écrivain Valentin Raspoutine ont créé, en Sibérie pour encourager les talents d’auteurs, selon le service de presse du gouvernement régional.

« Le gouvernement de la Rgion d’irkoutsk et de la PKC (l’union du livre Russe – env. TASS) ont conclu un accord de collaboration. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord a été signé le protocole sur l’établissement … Nationale du prix littéraire du nom de c. d. Raspoutine pour encourager les talents d’auteurs », – dit dans le message.

La signature sur un document mis le chef de la région Sergey Levchenko, qui a initié la création de la prime, et le président de la commission régionale Sergueï Stepachine.

Indique que le prix sera remis tous les deux ans au jour de la naissance de Valentin Raspoutine. Le jury comprendra des écrivains et des artistes. La première cérémonie prévue pour le 15 mars 2018 à Irkoutsk.

En général, signé, le document porte sur le développement culturel et éducatif des capacités, le renforcement de l’intérêt de la lecture, la diffusion de l’acquis nationale et étrangère de la culture et de la littérature. Selon le service de presse, dans la Rgion d’irkoutsk sera créé une division distincte l’union du livre Russe, qui assumera la coordination des activités en collaboration avec le Comité, la commission régionale pour le développement régional.

Valentin Raspoutine est né en 1937 dans le village de Ust ‘ -Uda au Hangar, à 300 km d’Irkoutsk, dans une famille de paysans. Publier une prose a commencé en 1965, en 1967, entré dans l’Union des écrivains de l’URSS. Les œuvres les plus célèbres – le roman « Vivre et souviens-toi », « Adieu à Матерой », « Feu ». Décédé à l’écrivain dans une clinique de moscou, le 14 mars 2015, à la veille de son 78e anniversaire. Enterré Raspoutine sur le territoire de la Знаменского du monastère de Irkoutsk.