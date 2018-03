NBC: l’ex-actrice porno demande à la cour d’annuler le contrat de non-divulgation de sa relation avec le Trump

NEW YORK, 7 mars. /TASS/. L’ex actrice porno Stéphanie Clifford a déposé mardi à la demande d’invalider le contrat, une obligation de la conserver en secret une relation intime avec Donald Trump, qui a eu lieu plus de 10 ans. La raison de cette étape est l’absence dans le document de la signature de l’actuel président des états-UNIS, a rapporté le diffuseur NBC.

Elle présente les principales dispositions de la plainte, qui Clifford, faire un strip-tease sous le pseudonyme de Сторми Daniels, a déposé à la cour Suprême de Los Angeles. Le demandeur a présenté les documents originaux et de son annexe, datant du 28 octobre 2016. Dans le contrat comprend la signature du conseiller juridique de Trump Michael Cohen et Clifford, qui est inscrit sous un faux nom Peggy Peterson, et de l’espace sous un faux nom David Деннисона. L’annexe précise que sous la garantie de l’actuel président des états-UNIS, dont la signature n’apparaît pas dans les documents.

Clifford constata qu’il a reçu de Cohen 130 $mille. en échange d’un engagement de ne pas divulguer des données confidentielles sur Трампе et de ses maîtresses, de ne pas transmettre à quiconque les sms et les photos de la milliardaire. Une exception est faite pour un groupe restreint de personnes, dont la femme a eu le temps de dire au sujet des relations avec le magnat. Le plaignant accuse le conseiller juridique, en ce qu’il est en février de cette année a essayé judiciaire de la forcer à aix-порноактрису à respecter l’accord et de ne pas donner sensationnel une interview à des MÉDIAS sur les femmes avec l’actuel chef de l’administration américaine.

La première de $130 mille rapporté à la fin de janvier, le journal The Wall Street Journal. Elle a affirmé que Cohen a payé cet argent Clifford mois avant les élections présidentielles des états-UNIS en 2016, pour une femme утаила fait sa rencontre intime avec Trump en juillet 2006. Journal mis l’accent sur le fait que c’était des rapports extra-conjugaux, puisque le mariage est un homme d’affaires et Меланьи Trump a eu lieu en 2005.