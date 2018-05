NBC: Morgan Freeman a rejeté les accusations de harcèlement, mais a reconnu qu’il ne pouvait échouer plaisanter

Morgan Freeman

© EPA/PAUL BUCK

NEW YORK, 26 mai. /TASS/. L’acteur Morgan Freeman a nié toutes les allégations de harcèlement sexuel, il n’exclut pas qu’il pourrait échouer à plaisanter avec les femmes ou de les faire inappropriés compliments. Le texte de sa déclaration a conduit samedi la chaîne de télévision NBC.

Plus tôt cette semaine, la chaîne de télévision CNN issue d’une enquête d’un journaliste a déclaré que plusieurs femmes accusent Freeman dans le harcèlement et непозволительном circulation. L’acteur aurait распускал les mains, le harceler de leurs collègues de sexe féminin et se livraient à des remarques désobligeantes sur eux.

Freeman en réponse, a déclaré que « toutes les victimes d’agressions et de harcèlement méritent d’être entendus ». Il a souligné que « le mal d’assimiler les événements terribles, lorsque des actes de violence à caractère sexuel, avec inapproprié de compliments ou de l’humour ».

L’acteur a souligné que « tente souvent de plaisanter et faire des compliments aux femmes et aux hommes dans enjoué et amusant manière ». « Il est clair que je n’ai pas toujours su exactement comme j’avais l’intention. Et pour cela, je me suis excusé jeudi et continue à s’excuser devant tout le monde, quelqu’un pourrait décevoir, mais bouleversé par inadvertance », a ajouté Freeman, en soulignant que jamais sollicités à des femmes et n’a jamais proposé de leur fournir de la promotion dans la carrière au service de la proximité.