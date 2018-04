De l’ONU, le 13 avril. /TASS/. La russie est prête à se tiendra le 18 avril, la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU sur l’affaire de l’empoisonnement de l’ex-colonel du GRU Sergei Скрипаля et de sa fille. Sur ce, a déclaré vendredi le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя. Selon lui, la réunion prochaine de la suite de la « chimique de la série » après un débat Совбезе présumé de l’attaque sous Damas.

« La semaine prochaine nous réserve un épisode de « chimique de la série », qui sera consacrée à Salisbury. Nous l’attendons. Je suis sûr que nous развлечем vous encore une grande quantité d’informations, quand allons discuter de cela », – a dit le diplomate issue d’une réunion de l’ONU sur la Syrie.

Небензя a suggéré que, entre l’incident dans la banlieue de la capitale syrienne, la responsabilité de l’ouest du pays posèrent sur Damas, et l’empoisonnement Скрипалей une relation. « Oui, nous le voyons, et nous avons dit que ce n’est pas une coïncidence. Bien sûr, ils sont liés entre eux. Même aujourd’hui [à la réunion du Conseil de Sécurité] j’ai parlé de ce qu’ils [les pays occidentaux] essaient de mettre la Russie à l’épicentre de tous les secrets de la conspiration, dont ils disent sur la scène internationale », a déclaré le plus riche de la fédération de RUSSIE.

De fait, Скрипалей

Le 4 mars, Sergey Скрипаль, le condamné dans la fédération de RUSSIE d’espionnage au profit du royaume-Uni, et sa fille Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, aux neurotoxique de la substance. Londres a prononcé des allégations indiquant que cette substance aurait été élaboré en Russie, et sur cette base, sans aucune preuve, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident et l’envoya à 23 russes diplomate.

La partie russe a catégoriquement rejeté toutes les accusations, indiquant que les programmes de développement d’une telle substance ni l’URSS, ni la RUSSIE n’est pas existé. À la suite de diplomatique a éclaté le scandale un certain nombre de pays occidentaux « , en signe de solidarité avec le royaume-uni a décidé d’expulser les diplomates russes, ce que Moscou a répondu miroir de mesures sur la base du principe de réciprocité.

Plus tôt cette semaine, le britannique le plus riche Karen Pierce a indiqué que la nouvelle réunion du Conseil de Sécurité des NATIONS unies sur l’incident à Salisbury se tiendra le mercredi 18 avril. Le prétexte pour la convocation de la réunion, selon elle, le rapport d’experts de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), qui ont confirmé les données de Londres sur la nature de la substance, qui ont été empoisonnés Скрипали, mais n’est pas installé d’origine.

La dernière fois que le conseil de scurit a discuté de l’incident à Salisbury le 9 avril. Prenant la parole lors de la réunion, le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies a attiré l’attention sur le fait que l’évolution de la situation sur cette cas très médiatisés. En particulier, il a cité des extraits de rapports des MÉDIAS, selon lesquelles la CIA a proposé de cacher Скрипалей aux états-UNIS sous de nouveaux noms. Selon lui, il peut parler de ce que l’ancien colonel du GRU et de sa fille, qui sont les « principaux témoins de l’incident », ne peuvent jamais disparaître.

Basile Небензя a souligné et sur d’autres faits étranges et de coïncidence, sur le nombre de спешную l’incinération des animaux de compagnie Скрипалей, à l’intention de démolir la maison Скрипаля, d’un restaurant et d’un pub où ils se trouvaient, ainsi que sur le refus d’entrée au royaume-uni cousine Julia Victoria.