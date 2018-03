De l’ONU, le 28 février. /TASS/. Représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя mercredi a condamné les pays occidentaux pour essayer d’essayer un rôle de « champions dans le domaine de la philanthropie » et de l’interprétation de conférences sur l’humanisme » de la Russie sur la situation en syrie, le quartier de la Ghouta Orientale. En réponse aux attaques du royaume-Uni, les états-UNIS et de la France lors de la réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU, exigeant de la fédération de RUSSIE d’obtenir la cessation des combats dans la banlieue de Damas, le diplomate a rappelé que l’aviation de la coalition pour l’effacer de la Terre » Ракку.

Небензя a constaté que le fond autour de la Syrie « maintenant réchauffé jusqu’à la limite ». Selon lui, si le Conseil de Sécurité de l’ONU, le 24 février, n’a pas adopté une résolution demandant la fin des hostilités, que « il est difficile d’imaginer que maintenant se passait dans les MÉDIAS occidentaux, quelles sont les couleurs d’eux était serait la Russie ». « Mais maintenant, lorsqu’une résolution est adoptée, nos partenaires occidentaux font semblant que tout ce qui y est écrit, concerne exclusivement de Damas et de la Russie, et que la mise en œuvre de la résolution presque entièrement dépendant de la volonté de notre pays, et ils sont les champions dans le domaine de la philanthropie, pourquoi est-ce вообразившие, qui ont le droit exclusif de lire nous donner des leçons sur l’humanisme », – a dit le plus riche de la fédération de RUSSIE.

Il a attiré l’attention sur les apparus dans les MÉDIAS américains « fausses allégations » que la Russie aurait « avec le ridicule fait référence à la tragédie de la guerre, à la situation dans l’est, ». « Seigneur, humanistes, encore une fois, je vais vous demander où vous étiez quand l’aviation américaine lavé le visage de la Terre Ракку? Où étaient vos gémissements et воздевания les mains? », – poser une question, le diplomate russe.

Selon lui, depuis la libération Racchi de militants le groupe terroriste « etat Islamique » (IG, est interdite dans la fédération de RUSSIE). « les mois ont passé, et il est toujours de mauvaise vie ». « En outre, il ressort de nouveaux messages sur 24 victimes parmi les civils à la suite des frappes aériennes de la coalition dans la province de Deir ez-Zor. C’est que, les gens de seconde classe? Ou de décès des gens de bombes démocratiques – c’est quelque chose insignifiante ou, peut-être même honorable? », – a demandé Небензя aux représentants des pays occidentaux.

Le conseil de Sécurité des NATIONS unies, le 24 février, a adopté à l’unanimité une résolution 2401, exige que les parties en conflit en Syrie à cesser les combats sur l’ensemble du territoire d’au moins 30 jours pour l’aide humanitaire à la population. Les pays occidentaux ont demandé l’adoption d’un document sur le fond de la situation dans l’est,, sous le contrôle de groupes armés par les forces gouvernementales.

Les données de l’ONU soulèvent des questions

En parlant du rapport lors de la réunion Совбеза mercredi, le secrétaire général adjoint de l’ONU Mark Лоукок a déclaré que la résolution n’est pas fait, et le très attendu cessez-le-feu en Syrie n’a jamais eu lieu. En outre, il a déclaré à propos de l’absence de progrès accomplis dans la fourniture de l’aide humanitaire à la population de l’est Huta. Selon lui, le 18 février à la suite des frappes aériennes et des bombardements dans la banlieue de Damas morts, plus de 580 personnes et plus d’un millier de blessés. « Dans le même temps, des centaines de missiles, libérés de l’est de Huta de Damas, le parquet aurait conduit à la mort de 15 personnes et en blessant plus de 200 », – a affirmé Лоукок.

Ces données ont suscité la perplexité de représentant permanent auprès de la fédération de RUSSIE. « D’où l’ONU des informations et des données sur les victimes, par exemple, à Damas? Selon les autorités syriennes, seulement 22 janvier à Damas, tuant 12 personnes, – a dit le diplomate. « Qui sont vos informateurs, « casques », non? » demanda Небензя.

Ni Marc Лоукок, ni les représentants des pays occidentaux sur la réunion de mercredi n’ont pas réagi aux commentaires de la délégation russe, au dernier. Avec la finale de la parole lors de la réunion a prononcé le plus riche du Koweït Mansour Al-Отейби, qui, en tant que président Совбеза en février, a annoncé la discussion est terminée.