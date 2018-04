Le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. Représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя estime que les informations sur l’attaque chimique syrienne à Douma d’etat a été de toutes pièces, en particulier afin de détourner l’attention de la contradiction dans le fait Скрипалей. Il a déclaré ce lundi lors de la réunion du Conseil de Sécurité de l’organisation mondiale.

« Faux sabbat de la Douma, a pour but notamment de détourner l’attention du public avec des variétés de fait Скрипалей, qui finalement s’est empêtré Londres, вывалив la Russie n’est pas confirmé les accusations et en exécutant la tâche principale – pour atteindre les alliés de la solidarité dans l’instauration d’une антироссийского de front », a déclaré Небензя. « Maintenant, les britanniques quittent transparent de l’enquête et des réponses concrètes aux questions posées, et accessoirement balayer les traces », a – t-il.

« Lors de la réunion du Conseil de Sécurité le 5 avril sur l’affaire Скрипалей nous avons dit que la tentative de prendre sur nous des accusations infondées être impliqué dans un incident à Salisbury est lié avec le chimique d’un dossier », – a rappelé le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès des NATIONS unies.

Небензя a également attiré l’attention sur la publication dans un journal britannique The Times, dans lequel il a été affirmé que les experts britanniques de la force aérienne, basée dans le sud de Chypre, aurait intercepté le jour de l’incident à Salisbury le message envoyé à partir de la banlieue de Damas, à Moscou. Selon le journal, il s’agissait de la phrase que « a. ». Dans le message il a également été noté que les deux faces avec succès « à gauche ».

Ce faisant, le plus riche a ajouté que la Syrie et la Russie sont prêts à fournir immédiatement des spécialistes de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et l’accès à la région de l’utilisation présumée d’agents de guerre chimique dans la localité de Douma, près de Damas.

« Laissez l’OIAC, qui par la bouche de directeur général de [son] техсекретариата, monsieur [Il] Узюмджю, a exprimé la volonté de comprendre immédiatement, demain, vole de Damas. Là, les autorités syriennes et les russes militaires lui seront fournis les conditions pour le départ sur le lieu de l’incident présumé et examiner la situation. C’est, d’ailleurs, est ce que nous avons exhorté le président [des états-UNIS Donald] Trump et d’autres les dirigeants occidentaux », a souligné le diplomate.

Selon lui, ces mesures sont prévues dans le élaboré par la Suède, le projet de résolution sur le sujet aurait été dans syrienne à Douma d’une attaque chimique. « J’en appelle à ceux qui continuera de s’opposer à moi, dénonçant le mode de supposer qu’aucune attaque chimique n’a pas été, dit – il. – La suède a préparé un projet de résolution sur l’enquête de l’incident. En principe, afin de l’étudier, ne nécessite aucune résolution. Mais nous sommes prêts à examiner cette résolution ».

Небензя a rappelé que les représentants syriens ont mis en garde sur le fait que chimique de la provocation peut se produire. « Le centre de Russie pour la réconciliation des parties en conflit ont dit que pour le tournage de « химатаки » déjà livré le matériel nécessaire, – a rappelé. – Nous aussi, ont fait des déclarations faites au Conseil de Sécurité. Vous avez entendu parler de ces mises en garde, ont entendu parler, mais délibérément ignoré, parce qu’ils ne répondent doctrinale installations ceux qui dorment et voit l’élimination du gouvernement légal dans un autre pays arabe ».

Le diplomate a également souligné que les spécialistes russes n’ont pas découvert de traces d’attaque chimique à syrienne à Douma.

« Il y ont été dirigés vers les spécialistes russes radiologique, chimique et biologique de la protection de la collecte des données, – dit-il. – Ils ont pris des échantillons de sol, qui ont montré l’absence de neuro-паралитических et de substances contenant du chlore. Les chercheurs ont interrogé les habitants et ont arrêté les combattants de la résistance. Aucun habitant n’a confirmé l’attaque chimique ».

Небензя a attiré l’attention, que dans un hôpital local « , les victimes avec des symptômes d’intoxication par les produits chimiques de type sarin et le chlore n’a été signalé ». Les autres agissant des établissements de santé il n’y a pas, at-il expliqué.

« Les corps des disparus à la suite d’un empoisonnement n’est pas détecté, les habitants des renseignements sur les lieux de leur sépulture, a ajouté le plus riche. – Par conséquent, le fait de l’application du sarin ou le chlore à la Douma n’a pas été vérifiée.