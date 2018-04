Le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. Représentant permanent de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU Basile Небензя estime que la participation de la Central intelligence agency (CIA) des états-UNIS dans l’affaire de l’ex-employé de GRU de serge Скрипаля et sa fille Julia peut conduire à ce que plus personne ne puisse le voir. À propos de cette Небензя a déclaré lundi lors de la réunion du Conseil de Sécurité de l’organisation mondiale.

Небензя a noté que la partie russe serait reconnaissante si Londres régulièrement partagé avec les progrès de l’enquête à Salisbury. « Pourtant, nous ne savons rien, en outre, que les victimes présumées de l’application de commandement et d’agent chimique étaient tout à coup, la gloire de dieu, vivant et, comme déjà presque en bonne santé. Mais personne n’a vu, – at-il déclaré. – Et nous craignons pour l’état de l’essentiel de ces témoins.

« Jusqu’à présent, selon les rapports de presse, nous avons appris que la CIA a proposé de masquer Скрипалей aux états-UNIS sous de nouveaux noms. Impliqué dans cette affaire de la CIA, en soi, révélateur, mais cela signifie que nous ne pouvons jamais voir ces gens, les principaux témoins de l’incident », a souligné le Небензя.

« Ce que nous savons? Nous savons précipitée, la destruction des animaux de compagnie Скрипалей, leur crémation, ainsi que nous savons sur l’intention de démolir la maison Скрипаля, d’un restaurant et d’un pub, où ils ont été, a constaté le plus riche de la fédération de RUSSIE. – Nous savons aussi que la sœur de Julia Скрипаль – Victoria, qui voulait le rencontrer, a refusé de visa britannique. Pourquoi? C’est tout ce que nous savons ».

De fait, Скрипалей

Le 4 mars, Sergey Скрипаль, le condamné dans la fédération de RUSSIE pour espionnage au profit du royaume-Uni, et sa fille Julia ont été victimes, à Salisbury, selon la version de la partie britannique, l’impact de la neuro-

paralytique de la substance. Londres a prononcé des allégations indiquant que cette substance aurait été élaboré en Russie, et, à ce titre, sans aucune preuve, a accusé Moscou d’avoir participé à l’incident.

La partie russe a catégoriquement rejeté les spéculations sur ce compte, en indiquant que les programmes de développement de ces substances, ni l’URSS, ni la Russie n’existait pas. À la suite de diplomatique a éclaté le scandale un certain nombre de pays occidentaux « , en signe de solidarité avec le royaume-uni a décidé d’expulser les diplomates russes, ce que Moscou a répondu miroir de mesures sur la base du principe de réciprocité.