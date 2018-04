Небензя: la Russie a mis en garde les etats-UNIS sur les conséquences négatives de frapper la Syrie

Le représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя

© Alexander Shcherbak/TASS

Des NATIONS unies, le 10 avril. /TASS/. La russie a averti à plusieurs reprises les etats-UNIS de frapper la Syrie, où légalement sont les militaires russes. À propos de ce représentant permanent de la fédération de RUSSIE à l’ONU Basile Небензя a déclaré dans une interview avec des journalistes sur l’issue de la séance publique de sécurité de l’ONU sur la situation en Syrie.

Voir aussi







Que la Syrie était accusé de l’emploi d’armes chimiques. Dossier



« Comme l’a déclaré à maintes reprises, notre Ministère de la défense, à l’invitation du gouvernement syrien là légalement sont les militaires russes, dit – il. – Nous avons averti à plusieurs reprises la partie américaine sur les possibles très conséquences négatives d’une éventuelle utilisation de leurs armes contre un gouvernement syrien et en particulier, si l’utilisation de cette arme – à Dieu ne plaise, bien sûr – affectera nos militaires se trouvant légalement en Syrie ».

Sur la question, estime-t-il, que les états-UNIS cherchent sérieusement à un règlement diplomatique de la crise en Syrie, le diplomate russe a répondu: « Ce que nous entendons maintenant, témoigne de ce qui est considéré militaire scénario, ce qui est très dangereux, et nous essayons de le souligner ». « Comme il me semble, ils traversent dangereuse la ligne fine, ce qui est dangereux en lui-même et pour le monde », a – t-il ajouté.

À la demande de commenter le projet de résolution proposé par les états-UNIS sur la Syrie, Basile Небензя a indiqué qu’il « contient un certain nombre de dispositions inacceptables », et les aller-américaine de la partie de l’amendement « font encore pire ».

La provocation peut mal finir

Les allégations prétendument sise attaque chimique syrienne à Douma est une provocation qui peut mal se terminer, a ajouté Небензя.

« Nos militaires en Syrie ont fourni du matériel que des échantillons de terre dire que c’était pas d’application химвеществ, n’a ni morts, ni blessés, pas d’appels à l’hôpital au sujet de l’empoisonnement chimique – t-il déclaré. – Cela confirme une nouvelle fois que c’est la provocation, dont nous avons constamment averti, qui a été effectuée au bon moment, à l’heure nécessaire pour exécuter cette procédure. Même maintenant, personne n’est à l’écoute de ce qui n’était pas une attaque chimique. Lancé un processus qui, malheureusement, peut finir très mal ».

Comme l’a noté le plus riche de la fédération de RUSSIE auprès de l’ONU, dans le projet de résolution AMÉRICAIN sur обсуждавшемуся au conseil de sécurité de l’ONU la question « il n’y a rien de conforme aux normes élevées de la Convention de l’ONU sur les armes chimiques ». Небензя à cet égard, appelé le projet américain de « notoirement непроходным »